Bez podpory jsme ve smrtelném nebezpečí, vzkázala Zelenská americkému Senátu

Jestliže západní země skoncují s finanční podporou Ukrajiny, jejím obyvatelům hrozí „smrtelné nebezpečí“. V rozhovoru s BBC to prohlásila první dáma Ukrajiny Olena Zelenská, a to den poté, co republikánští senátoři v USA zablokovali klíčový návrh zákona o pomoci. Ten by napadené zemi poskytl podporu ve výši přibližně 61 miliard dolarů (1,38 bilionu korun).