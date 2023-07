Ofenziva je ve druhém poločase, Ukrajincům se krátí čas, říká analytik

V západní části záporožské fronty se podle posledních informací rozjíždí hlavní fáze ukrajinské ofenzivy. Co na základě dostupných informací víme o situaci na bojišti jižně od města Orichiv?

Ukrajinci v této oblasti dosud nasazovali 9. armádní sbor a teď to vypadá, že tam přišly jednotky 10. sboru, který se zatím držel v záloze. Původní plán byl, že by 9. sbor došel k hlavním liniím opevnění a až tam by se nasadil 10. armádní sbor. To se úplně nepovedlo, k hlavním opevněním stále zbývá několik kilometrů. To indikuje, že ofenziva nejde tak hladce, jak se očekávalo. Ne že by vůbec nepostupovala, ale je to zjevně hodně těžké. Postup u Orichiva není úplně velký. Ukrajinci se mohli posunout o kilometr, možná o kilometr a půl. Dál na východ se podařilo poloobsadit vesnici Staromajorske. Každopádně to je snaha znovu oživit ten útok, který v posledních dvou týdnech už trochu odumíral a Ukrajinci se spíš snažili o opotřebení obránce. Teď to zkusí znovu, protože čas se krátí.

Jakou konkrétní výhodu přinese, když získají Bachmut? Bude to vypadat hezky, bude se o tom moci psát, ale stejně tak jako to moc nepomohlo Rusům, tak proč by to mělo nějak extrémně pomoct Ukrajincům.