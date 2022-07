Kyjev odstraňuje důležité ruské cíle. Příměří bez návratu území Zelenskyj nechce

Většina zasažených cílů byla na východě Ukrajiny a obráncům se to podařilo hlavně v posledních týdnech díky „přesnému zaměřování za použití amerických zbraňových systémů“, řekl Milley.

Ruské armádě se podle Milleyho zatím nepodařilo zničit žádný salvový raketomet HIMARS americké výroby, kterých je nyní na Ukrajině 12 a další čtyři již USA Ukrajině slíbily. „Je ale pravděpodobné, že časem se jim poštěstí,“ uvedl generál. Rusko nicméně podle Milleyho už vyčerpalo velkou část své „chytřejší“ a tedy přesněji naváděné munice.

Rusko podle odhadů USA na Ukrajinu vyčlenilo téměř 85 procent své armády. Mezi ruskými oběťmi jsou „tisíce“ poručíků a kapitánů, „stovky“ plukovníků a „mnoho“ generálů, uvedl Milley, který odhaduje, že bitva o Doněck bude pravděpodobně trvat celé léto.

Šéf britské rozvědky MI6 Richard Moore ve čtvrtek uváděl, že ruská armáda na Ukrajině si v příštích týdnech pravděpodobně dá operační pauzu, protože jí dojde dech. „Náš odhad je takový, že Rusové budou mít v příštích několika týdnech stále větší potíže s doplňováním lidských zdrojů,“ řekl šéf MI6.

Ministerstvo obrany USA oznámí další vojenskou pomoc Ukrajině mimo jiné v podobě až 580 dronů Phoenix Ghost. V pátek to řekl mluvčí americké rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby. Dodatečná vojenská pomoc bude podle něj dosahovat dohromady 270 milionů dolarů (zhruba 6,5 miliardy korun), z nichž 100 milionů představují zmíněné bezpilotní stroje.

Součástí pomoci budou kromě „sebevražedných“ bezpilotních letounů také další čtyři salvové raketomety HIMARS, které se už Ukrajině v bojích proti ruskému agresorovi osvědčily při ostřelování vzdálených strategických cílů. Ukrajina tak bude mít od USA dohromady 20 těchto systémů. Dohromady bude objem americké vojenské pomoci Ukrajině dosahovat hodnoty 8,2 miliardy dolarů, uvedl Kirby.

Americké ministerstvo obrany podle mluvčího dále předběžně zkoumá možnost dodání stíhaček na Ukrajinu. Tento krok by však podle Kirbyho Washington nepodnikl v nejbližší době.

Zelenskyj odmítl příměří, pro Rusko by to byla vítaná příležitost

Příměří, které by umožnilo Rusku udržet si území zabraná po vpádu z 24. února, by jen Moskvě poskytlo vítanou příležitost k doplnění sil a k přezbrojení pro další kolo konfliktu, který by se mohl dále rozšířit, tvrdí Zelenskyj

„Zmrazení konfliktu by znamenalo pauzu, která by dala Rusku přestávku na odpočinek,“ řekl Zelenskyj, který s novináři hovořil v silně opevněném prezidentském sídle v Kyjevě. Šéf státu současně děkoval západním spojencům za to, že snášejí ekonomické potíže, které válka přinesla.

„Je to pro ně těžké, nyní mají vysoké ceny, trpí nepohodou kvůli této válce, kvůli krizím, které vyrobili Rusové,“ řekl ukrajinský prezident. Varoval, že diplomatické ústupky Moskvě by sice nyní mohly poněkud stabilizovat trhy, ale poskytly by pouze dočasný oddech a vše by se v budoucnu vrátilo jako bumerang.

Rusko přirovnal Zelenskyj k velrybě, která právě spolkla dva regiony a teď volá po přerušení konfliktu - aby si odpočinula a za dva či tři roky se zmocnila dalších regionů a zase volala po příměří. Tak by to podle něj stoprocentně šlo dál a dál.

O tom podle Zelenského svědčí zkušenost s mírovými dohodami z Minsku. Ty posvětily částečnou okupaci Doněcké a Luhanské oblasti, a tak daly základ nynější válce, ve které se Rusko zmocnilo Chersonské a částečně i Záporožské oblasti.