Na donbaském bojišti se hemží roboti. Vojákům vozí i dřevo na šašlik

Slavjansk. Ukrajinští vojáci používají pozemní roboty k lecčemu. Třeba k přepravě dřeva na grilovačku. (8. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Adam Hájek
Petr Topič
,
  10:30
Od našich zpravodajů na Ukrajině - Zatímco nebe nad ukrajinským bojištěm ovládly drony, po polňačkách rachotí pozemní roboti. Zajišťují zásobování, evakuují zraněné, některé i bojují. Poptávka je obrovská, ukrajinská armáda by jich letos potřebovala třicet tisíc.

Po vymleté silnici mezi chaloupkami drkotá podivná kovová krabice. Výmoly ani kaluže jí nevadí, vojenská auta ji pozorně objíždějí. Občas se zastaví, chvíli si nad něčím uvažuje a pak se znovu dá pohybu.

Když ji v naší dodávce dohoníme, zjistíme, že je naložená špalky. Přehoupne se přes železniční přejezd a zastaví před jedním z domků, který na okraji Slavjansku obsadili vojáci. Nejspíš dřevo do kamen. Nebo na šašlik? Je neděle večer a z okolních zahrádek už se line dým a omamná vůně.

Na Ukrajině se dnes vyrábí asi dvacet typů NRK, výrobci raší jako houby po dešti. Poptávka na frontě je obrovská. Odhaduje se, že letos by jich bylo potřeba minimálně třicet tisíc.

