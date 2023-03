Maorský bojovník natočil záchranu vyhublého zajatce, záhy padl u Bachmutu

Zprávy o smrti veterána z Afghánistánu se objevily už před několika dny, ve čtvrtek je potvrdilo novozélandské ministerstvo zahraničí. Rodina si o něj dělala obavy od pondělí, kdy přestal přispívat na sociální sítě, kde byl velmi aktivní a populární. Okolnosti smrti se vyjasňují, údajně padl v bojích u Bachmutu.

Na Ukrajinu ho prý vedla jeho celoživotní touha pomáhat slabším. „Radost jsem z toho neměla. Ale je to dospělý chlap, tak co jsme mohli dělat. Celá rodina ho od toho odrazovala. Můj syn byl ale velmi složitá povaha, vždy byl dost komunitně založený,“ uvedla pro The New Zealand Herald jeho matka Ngaire Te Tai.

Jak poznamenává The Guardian, Kane Te Tai díky svým fotkám a nahrávkám z bojiště pro řadu lidí představoval symbol novozélandského zapojení v ukrajinském odporu proti ruské agresi. Před odjezdem na Ukrajinu dal řadu rozhovorů, na Instagramu a Facebooku ho sledovaly tisíce lidí.

Nedávno svět obletělo video, které natočil při obsazení ruských pozic nedaleko Bachmutu. Ve sklepě jednoho domu objevil zraněného a vysíleného spolubojovníka Oleksandra Gordějeva, který v nepřátelském zajetí přežil 42 dní. Celou dobu ležel mrtvými kamarády a pil vodu z louží. Když Oleksij uslyšel angličtinu a poznal hlas spolubojovníka z druhého konce světa, začal volat: „Nový Zéland je tady!“