Stabilní vztahy s Ruskem nemají alternativu, řekla Baerbocková v Moskvě

„Svou cestou chci dát najevo, že vztahy s Ruskem jsou pro novou německou vládu i pro mě osobně velmi důležité,“ uvedla Baerbocková, která do ruské metropole přicestovala v pondělí večer po návštěvě Kyjeva.

„Stabilní vztahy mezi Moskvou a Berlínem nemají alternativu,“ dodala s tím, že si je vědoma „historického rozměru“ tohoto vztahu.

Před začátkem rozhovoru s Lavrovem položila Baerbocková věnec k hrobu Neznámého vojína, a uctila tak památku obětí druhé světové války.

„Dějinná hloubka a také dějinná bolest mezi našimi zeměmi je také vždy závazkem pro politiku současnosti i pro budoucí generace,“ řekla spolupředsedkyně německých Zelených.

Německo chce jednat v normandském formátu

„Samozřejmě bychom rádi viděli konstruktivnější stav rusko-německých vztahů, usilujeme o překonání nahromaděných problémů a vždy máme zájem na dobrých vztazích s Německem na principech vzájemné úcty, rovnosti a zohlednění společných zájmů,“ citovala Lavrova agentura TASS.

Baerbocková dále zopakovala, že rozhovory o mírovém řešení napětí na východě Ukrajiny by se měly obnovit v takzvaném normandském formátu, tedy mezi Ruskem a Ukrajinou za zprostředkování Německa a Francie.

V konfliktu v Donbasu proti sobě od roku 2014 stojí ukrajinské vládní síly a Moskvou podporovaní separatisté. Lavrov v této souvislosti Baerbockové řekl, že Rusko se nepovažuje za stranu tohoto konfliktu.

Vztahy mezi Moskvou a Berlínem procházejí hlubokou krizí. Po vraždě Čečence s gruzínským občanstvím v roce 2019 v berlínském parku Kleiner Tiergarten německý soud v prosinci odsoudil ruského občana Vadima Krasikova k doživotnímu trestu vězení a obvinil Moskvu ze „státního terorismu“. Obě země si navzájem vyhostily diplomaty.

Německo dále viní Rusko z hackerských útoků na Spolkový sněm v roce 2015 a z útoku na odpůrce Kremlu Alexeje Navalného nervově paralytickou látkou novičok. Moskva naopak vyjadřuje nelibost nad zákazem vysílání německého programu své státní televize RT.

Návštěva Baerbockové v Moskvě přichází v době vzrůstajícího napětí na rusko-ukrajinské hranici, kde Rusko shromáždilo desetitisíce vojáků.

Ukrajina tvrdí, že se Moskva připravuje na invazi do sousední země a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci odůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi. Moskva zároveň požaduje, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance.

Rusko v případě agrese zaplatí, vzkázal Scholz

Ukrajině se v úterý věnoval i německý kancléř Olaf Scholz, jenž po jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem řekl, že principem bezpečnosti v Evropě je nedotknutelnost hranic a svoboda rozhodovat o tom, do jakých mezinárodních organizací se stát rozhodne zapojit.

„Očekáváme od Ruska deeskalaci napětí,“ řekl Scholz. Podle něj tak může Moskva učinit například stažením vojáků od hranic s Ukrajinou. „Dění sledujeme s obavami,“ uvedl s tím, že v případě vojenské agrese musí Rusko počítat s tvrdými následky. „Zaplatí za to politickou a ekonomickou cenu,“ řekl. Dodal, že spory je nutné řešit diplomaticky.

Jednání za klíč k vyřešení sporu považuje i Stoltenberg, který poukázal na to, že pozval spojence a Moskvu na sérii jednání Rady NATO-Rusko. NATO je podle Stoltenberga k dialogu připravena, zároveň je ale připravena zavést tvrdá odvetná opatření v případě ruské invaze na Ukrajinu.

Na Ukrajinu míří šéf americké diplomacie

Do Evropy kvůli snahám o snížení napětí na Ukrajině v úterý zamířil také americký ministr zahraničí Antony Blinken, který se ve středu sejde v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou a s prezidentem Volodymyrem Zelenským. O den později bude následovat Blinkenovo jednání v Berlíně s evropskými partnery.

„Cesta navazuje na rozsáhlé diplomatické snahy s našimi evropskými spojenci a partnery kolem jednotného přístupu k hrozbě, kterou Rusko pro Ukrajinu představuje, a na naše společné snahy přimět jej, aby si v zájmu bezpečnosti a stability vybralo diplomacii a deeskalaci,“ uvedl Blinken.

Agentura AP píše o „narychlo dohodnuté cestě“, jejímž cílem je ukázat americkou podporu po bezvýsledných jednáních mezi Západem a Moskvou z minulého týdne. Obavy z ruského útoku na Ukrajinu v posledních dnech neslábnou. Washington varoval, že Rusko připravuje půdu pro falešnou záminku k invazi. Ruská vláda tato obvinění odmítá.