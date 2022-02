Okamžitě opusťte Ukrajinu, vyzvaly Německo, Rakousko i Francie. Varuje i Česko

Německé ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby okamžitě opustili Ukrajinu kvůli zvyšujícímu se napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. „Vyzýváme německé občany, aby okamžitě opustili zemi. Vojenská konfrontace je možná kdykoli,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Ke stejnému kroku vyzvalo své občany i sousední Rakousko. „Je třeba očekávat výrazné zhoršení situace,“ oznámilo v sobotu rakouské ministerstvo zahraničí, podle kterého se za posledních 24 hodin výrazně zvýšil počet incidentů na východě země.

Výzva se vztahuje na celou Ukrajinu s výjimkou některých západních částí. Úřady v současné době na Ukrajině registrují přibližně 180 Rakušanů. Ministerstvo také varovalo před cestami na Ukrajinu.

Úřady nicméně posílily personál rakouského velvyslanectví. „Budou i nadále zastávat pozice na místě, aby v případě potřeby podpořili Rakušany opouštějící zemi a udržovali kontakt se svými ukrajinskými partnery,“ uvedlo ministerstvo.

Francouzské ministerstvo zahraničí doporučilo svým občanům, kteří nejsou na Ukrajině ze závažných důvodů, aby ze země odjeli. Úřad také vyzval Francouze, kteří se nacházejí v Charkovské, Luhanské a Doněcké oblasti, aby tyto oblasti neprodleně opustili.

Německý vlajkový dopravce Lufthansa oznámil, že pozastavuje lety do ukrajinských měst Kyjev a Oděsa a zpět. Mluvčí společnosti uvedl, že Lufthansa uskuteční několik posledních letů do těchto měst během víkendu a od pondělí až do konce měsíce lety pozastaví. Nadále bude létat do Lvova na západě Ukrajiny.

Reuters @Reuters Lufthansa to suspend flights to Kyiv, Odessa from Monday

„Lufthansa situaci neustále monitoruje a o dalších letech rozhodne později,“ uvedl mluvčí. Lufthansa následuje několik dalších evropských leteckých společností, například nizozemskou společnost KLM, které již zrušily lety na Ukrajinu a z ní.

Česko bude jednat v neděli

V neděli zasedne krizový štáb českého ministerstva zahraničí. Probere bezpečnostní situaci ve východní Evropě způsobenou Ruskem, uvedl úřad.

Předsedat mu bude ministr zahraničí Jan Lipavský. Česká diplomacie odsoudila provokace Ruska na území Ukrajiny. Vyzvala Rusko, aby přestalo situaci eskalovat, nešířilo dezinformace o dění na Donbasu a aby situaci řešilo diplomatickou a mírovou cestou. MZV to uvedlo na svém webu.

„Krizový štáb MZV v čele s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským projedná 20. února 2022 aktuální bezpečnostní situaci ve východní Evropě způsobenou ohrožením Ukrajiny ze strany Ruska,“ uvedlo ministerstvo.

Dodalo, že Česko i nadále odsuzuje provokace Ruska na území Ukrajiny a vyzývá jej, aby přestalo eskalovat situaci a šířit dezinformace o dění v Donbasu. „Vyzýváme Rusko, aby situaci řešilo diplomatickou a mírovou cestou. Krizový štáb bude o dění jednat i ve světle nadcházející pondělní Rady pro zahraniční věci EU,“ doplnil úřad.

K situaci na Ukrajině se v sobotu vyjádřil i premiér Petr Fiala. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že vláda je připravena na všechny scénáře vývoje na Ukrajině včetně přerušení dodávek energií nebo migraci. Řešením situace podle něj není válka, ale ani nepromyšlené ústupky. Základní podmínkou, jak odradit Rusko od agrese, je ukázat jednotu a nekompromisní postoj.

Zvažte opuštění země, radí úřad

Už v sobotu odpoledne ale ministerstvo varovalo. „S ohledem na stále se zvyšující pravděpodobnost náhlého a podstatného zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s aktuálním velmi vysokým napětím mezi Ruskem a Ukrajinou MZV ČR varuje před cestami na Ukrajinu. Pokud na Ukrajině jste, zvažte možnost opuštění země,“ uvedlo na svém webu.

„MZV ČR vyzývá občany, kteří zvažují odjezd z Ukrajiny letecky, aby tak učinili bezodkladně vzhledem k omezování či pozastavování služeb leteckých společností“, píše se dále v oznámení resortu s tím, že úřad důrazně varuje občany ČR před cestami a setrváním v příhraničních oblastech Ukrajiny na východu a severu země.

Rusko u hranic svého západního souseda shromáždilo až 190 000 vojáků. Pozorovatelé OBSE hovoří o dramatickém nárůstu počtu násilných incidentů na frontě mezi ukrajinskou armádou a Ruskem podporovanými separatisty. Ti v sobotu na východě Ukrajiny vyhlásili všeobecnou mobilizaci.¨

Prezident Spojených států Joe Biden v pátek vyjádřil přesvědčení, že se jeho ruský protějšek Vladimir Putin již rozhodl pro invazi na Ukrajinu. Rusko, jehož prezident dnes dohlíží na vojenské cvičení strategických jaderných sil, to odmítá a označuje za propagandu Západu.