„Vojenské velení rozhodlo zavést určité změny (omezení) v ranních přehledech týkajících se nepřátelské „balistiky“ (během rozsáhlých útoků) - počtu odpálených, sestřelených, potlačených střel nebo těch, které nedosáhly cíle,“ napsal Ihnat na facebooku.
Letectvo bude podle něj poskytovat médiím jen obecné informace týkající se balistických střel a dalších vzdušných zbraní.
„Například v červenci 2026 nepřítel použil více než 450 střel různého typu, z toho téměř 200, které útočí po balistické trajektorii,“ napsal mluvčí vzdušných sil a dodal, že ranní hlášení o nočních ruských vzdušných útocích se měnila v minulosti už několikrát.
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V dnešním ranním hlášení ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu balistickou střelu Iskander-M, blíže neupřesněný počet střel dalšího typu a 138 dronů. Obrana podle něj zneškodnila 112 dronů a evidovala zásahy neupřesněného počtu nepřátelských vzdušných prostředků na 16 místech. Letectvo tak neuvedlo celkový počet vypálených střel na Ukrajinu ani nezmínilo, zda některé z nich byly zneškodněny, napsal k hlášení server Ukrajinska pravda.
O den dříve agentura Bloomberg napsala, že ukrajinské letectvo přestalo hlásit, kolik střel Rusko během vzdušných útoků vypálilo. Ukrajinské vzdušné síly ten den informovaly o vyslaných a zneškodněných ruských dronech, ale nikoliv o počtu střel. Agentura také připomněla informaci z minulého týdne, kdy z ranního hlášení letectva vyplynulo, že se při ruském útoku v noci na 5. srpna obraně nepodařilo zlikvidovat ani jednu z 28 ruských střel.
Ihnat nedávno vyzval ukrajinská média, aby přestala zveřejňovat články s titulky ve znění: „Ani jedna střela nebyla zničena“, neboť tak podle něj dělají práci za ruskou propagandu, napsal server RBK-Ukrajina.
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Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev zároveň v poslední době vzdušné údery zintenzivnily. Ukrajina se přitom potýká s nedostatkem střel do systémů Patriot, které potřebuje právě k likvidaci ruských balistických střel. Ty je vzhledem k jejich rychlosti a trajektorii mnohem obtížnější zneškodňovat než střely s plochou dráhou letu nebo drony, dokážou to hlavně moderní systémy, jako je právě americký Patriot.