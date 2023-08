Hanebný mír. Kyjev rozlítil návrh, aby se vzdal území za členství v NATO

Nestává se příliš často, aby vody mezinárodní diplomacie rozvířily zprávy z norského bulváru. Právě to se ale v úterý stalo, když list Verdens Gang přinesl krátkou zprávu o vystoupení Stiana Jenssena na besedě v padesátitisícovém městě Arendal na jihu Norska.

Šéf kanceláře generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga se zamyslel nad ruskou agresí proti Ukrajině, ambicemi Kyjeva na vstup do západního vojenského paktu a možnými řešeními konfliktu. Hlavní pozornost si ale vysloužila následující věta: „Myslím, že řešením by mohlo být, pokud by se Ukrajina vzdala území a na oplátku by získala členství v NATO,“ prohlásil Jenssen. „Neříkám, že to tak musí být. Ale mohlo by to být možné řešení,“ dodal na vzrušené dotazy novinářů, jestli Ukrajina bude muset agresorovi v rámci mírových jednání postoupit část okupovaných území.