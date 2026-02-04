Ukrajina již několikrát zažila, že bezpečnostní garance dané Západem se vůči Rusku neosvědčily. „Nechceme žádné další Budapešťské memorandum nebo dohody z Minsku,“ připustil jejich selhání i Rutte, který v úterý v ukrajinském parlamentu hovořil o bezpečnostních zárukách, jež poskytnou Evropa, USA a Kanada.
Ukrajinský obranný průmysl se od začátku ruské invaze výrazně rozvinul. Podle Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny se odhadovaná výrobní kapacita domácího obranného průmyslu v roce 2026 odhaduje na 55 miliard dolarů – nárůst o 55 procent od roku 2022.