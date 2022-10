Ukrajina členem NATO? Sněte dál, říkají hlavní státy Aliance

Koncem minulého týdne dění nabralo rychlý spád. Ruský prezident Vladimir Putin v pátek pompézně ohlásil anexi ukrajinských území. Stejný den krátce poté ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj narychlo oficiálně podal žádost o vstup své země do NATO.

Trvalo jen další dva dny, než devět států Severoatlantické aliance vydalo společné prohlášení, v němž přijetí Ukrajiny podporují. Česko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Černá Hora a Severní Makedonie ve společném textu dále vyzývají ostatních 21 členských států Aliance k dalšímu navýšení vojenské a materiální pomoci ukrajinské armádě.

Znamená to, že Ukrajina postupně míří k členství v NATO? Ne tak docela.

Motivem pobaltských a východoevropských států jsou vzhledem k jejich geografické poloze do značné míry pragmatické obavy, aby se válka nerozšířila za ukrajinské hranice na jejich území. V prohlášení navíc ani neuvádějí přibližný časový rámec, kdy by se Ukrajina členem Aliance měla ideálně stát.

Jde tak pouze o symbolické prohlášení i vzhledem k tomu, že reálné šance na vstup do NATO nyní Ukrajina nemá – a s velkou pravděpodobností je mít ani v budoucnosti nebude.

V první řadě kvůli základním požadavkům a podmínkám členství: Na území žadatelského státu nesmí probíhat boje ani válka.

Se vstupem Ukrajiny by také musely souhlasit všechny stávající členské státy. A tady jsou nyní vyhlídky v podstatě nulové. Aliance se navíc nechce pouštět do otevřeného konfliktu s Ruskem, které Ukrajinu geopoliticky vnímá jako svou sféru vlivu.

Spojené státy stejně jako například Německo ke vstupu Ukrajiny do NATO přistupují značně skepticky: „Nadále Ukrajinu v jejím právu na sebeobranu budeme podporovat zbraněmi včetně těch těžkých. Ale zároveň uděláme vše pro to, aby do této války nebyly zataženy státy NATO,“ uvedla německá ministryně zahraničí za Zelené Annalena Baerbocková.

Paradox z roku 2008

Ukrajina, stejně jako Gruzie, ovšem už příslib členství v NATO má, byť velmi vágní.

Tehdejší americký prezident George Bush zástupcům Ukrajiny a Gruzie během setkání v monstrózním Ceaušeskově Paláci lidu v rumunské Bukurešti v roce 2008 slíbil, že „se jednou stanou členy Aliance“. Kvůli protestu Francie, Německa a dalších členů NATO ovšem tento neurčitý slib nikdy nepostoupil dál a Bush ani tehdy nenabízel žádný konkrétní jízdní řád.

Také současný americký prezident Joe Biden ohledně ukrajinského členství v NATO postupuje ambivalentně. Na jedné straně Ukrajině v boji proti Rusku dává slovní i velmi výraznou materiální podporu, zároveň ale nemá v úmyslu tuto postsovětskou zemi jakkoli směrem k NATO přibližovat.

Analytik: Ukrajina nemá šanci

Jedna věc jsou politické proklamace, druhá pak pohled armádních a bezpečnostních analytiků. Podle nich ani současné vojenské úspěchy ukrajinské armády proti Rusku k členství v Alianci přímočaře nevedou.

„Ukrajina již dokázala, že umí bojovat konvenčními i informačními zbraněmi a že tedy přinejmenším v tomto ohledu má předpoklady se členem Aliance stát,“ říká bezpečnostní analytik Atlantické rady Christopher Skaluba. Reálně je podle něj ale tato možnost mizivá.

Na jedné straně je to kvůli tomu, aby se zamezilo další eskalaci války, zároveň ale Skaluba ukazuje na hlubší problémy přímo uvnitř Aliance. „Již patnáct let NATO není schopné jasně říct, zda po slibu v roce 2008 tedy s Ukrajinou počítá, nebo ne.“

Dobré vyhlídky možnému ukrajinskému členství v NATO nedává ani americký vojenský analytik Daniel Davis. „Západ si zvykl, že jakýkoli problém se vyřeší sankcemi. Ty ovšem neodradily Putina v roce 2014 po anexi Krymu a neodradí ho ani teď. Jediné, co může ukončit válku na Ukrajině, je přiznat si konečně pravdu: Ukrajina se nikdy nestane členem NATO,“ domnívá se Davis. „Pootevřené dveře do Aliance naopak Putina motivují k dalším útokům, protože vše je pro něj přijatelnější, než vidina NATO přímo za dveřmi.“

30. září 2022