Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajina nasadila proti proudovým dronům AI kulometné věže, už chrání Kyjev

Autor: ,
  9:12
Ukrajina při obraně před ruskými drony s proudovým pohonem začala používat robotické střelecké věže, které k zaměřování cílů využívají prvky umělé inteligence (AI), uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Prezident Volodymyr Zelenskyj o den dříve sdělil, že v Kyjevě úřady instalovaly nejméně 12 střeleckých věží a dalších osm bude v Kyjevské oblasti.
Ruský proudový dron zasahuje jeden z kyjevských mostů. (2. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkává s ukrajinskými vojáky u frontové linie poblíž Lymanu. (30. září 2026)
Ruská armáda dál útočí na dopravní infrastrukturu v Kyjevě. Cílem byl znovu Severní most, který vede přes řeku Dněpr. Údery na ukrajinskou metropoli pokračují i navzdory tomu, že je ve městě na návštěvě německý kancléř Friedrich Merz. (4. října 2026)
Matka obklopená rodinou pláče u rakve svého čtrnáctiletého syna Illji Hončarenka, který zahynul při ruském raketovém útoku na obytný dům, během jeho pohřbu ve Vyšhorodu v Kyjevské oblasti. (2. října 2026)
50 fotografií

Podle Ihnata Ukrajinci instalují tyto věže například na mostech a robotické zbraně už mají za sebou první úspěšné sestřely ruských proudových dronů. Zároveň je však podle mluvčího dosah těchto systémů poměrně omezený, neboť využívají kulomet, uvádí stanice Suspilne.

„Mohou operovat zhruba do (vzdálenosti) jednoho kilometru. A fungují, když jsou příznivé podmínky, když je vhodný úhel pro střelbu,“ řekl Ihnat s tím, že se nejedná o „všelék“, ale o součást víceúrovňového systému protivzdušné obrany.

Rusové vypouštějí „vousaté šáhedy“. Kácejí vysoké vedení, ničí pilíře mostů

Ukrajina už nějakou dobu urychluje integraci umělé inteligence do svých obranných schopností a technologii AI využívá na frontové linii k navádění dronů, detekci cílů pro údery a pro koordinaci rozsáhlých operací.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.

Nová ochrana pro Ukrajinu. Zelenskyj ukázal zbraň na ruské tryskové drony

Od minulého týdne ruská invazní armáda několikrát zaútočila na mosty v Kyjevě – nejprve na Jižní most (Pivdennyj most) a posléze Severní most (Pivničnyj most), které vedou přes řeku Dněpr a jsou důležitými spojnicemi pravobřežní a levobřežní části metropole. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v pátek uvedl, že ve městě je kvůli zesíleným ruským útokům velmi dramatická situace.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Exprezident Zeman vystoupí na semináři SPD o vlastenectví i kolaboraci

Přímý přenos
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Bývalý prezident a ještě před tím premiér Miloš Zeman se v úterý vrátí do Poslanecké sněmovny. Vystoupí jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české státnosti: Hrdinství a...

6. října 2026  5:41,  aktualizováno  9:35

V Quebecu vyhráli separatisté. Počkají na konec Trumpa, pak chtějí nezávislost

Šéf separatistické Quebecké strany (PQ) Paul St-Pierre Plamondon slaví...

Separatistická Quebecká strana (PQ) vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní provincii Quebec, nezískala však dost křesel, aby mohla vládnout sama. Strana se nicméně po více než deseti letech...

6. října 2026  9:31

Jaká bude zima? Modely počasí se shodují na jednom, ale rozhodne polární vortex

Zima 2026/2027 přinese nadprůměrné teploty, shodují se meteorologické modely.

Rekordně silné El Niño, teploty nad normálem a hodně srážek. Tak se napříč Evropou rýsuje nadcházející zima 2026/2027. Jeden faktor ale může celou předpověď obrátit vzhůru nohama, a...

6. října 2026  9:28

Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím

ilustrační snímek

Růst cen v září v meziročním porovnání zrychlil. Podle předběžného odhadu statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta, především kvůli zdražování energií, služeb a alkoholických nápojů.

6. října 2026  9:27

Vlak najel do nastraženého kamení, případy na stejném místě se množí

Vlak najel do nastraženého kamení. (23. září 2026)

V České Lípě najel v pondělí večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Provoz na trati do Nového Boru několik hodin stál. Ve vlaku cestovalo zhruba dvacet lidí, nikdo se nezranil. Incident je...

6. října 2026  9:21

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila

ilustrační snímek

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla v úterý kancelář prezidentky Ilijany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno...

6. října 2026  9:14,  aktualizováno  9:20

Přes 150 ran nožem. Soud řeší případ brutální vraždy na ubytovně

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná podle spisu na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí...

6. října 2026  8:41,  aktualizováno  9:19

Byl obraz Zrzavého falzum? Winklerův fond se raději stáhl z burzy

Libor Winkler, podnikatel, investor, filantrop a majitel domu U Červené lišky....

Investiční fond do umění Pro Arte se tvářil jako butiková investice pro zkušené investory s velkými majetky. Obchodoval se na Pražské burze a točily se v něm obrazy předních českých umělců za desítky...

6. října 2026  9:13

Ukrajina vyslala na moskevský region stovky dronů, tvrdí Rusové

ilustrační snímek

Nejméně dva mrtvé si vyžádaly ukrajinské útoky na moskevský region v noci na úterý. Vyplývá to z informací gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova. Podle starosty ruského hlavního města...

6. října 2026  6:49,  aktualizováno  9:12

Ukrajina nasadila proti proudovým dronům AI kulometné věže, už chrání Kyjev

Ukrajina poprvé sestřelila dron Geran-5 automatizovaným kulometem

Ukrajina při obraně před ruskými drony s proudovým pohonem začala používat robotické střelecké věže, které k zaměřování cílů využívají prvky umělé inteligence (AI), uvedl mluvčí ukrajinského letectva...

6. října 2026  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Komunální volby 2026: kdo kandiduje na primátora v krajských městech

Kandidáti na primátora 2026

Primátora a nové vedení radnic budou letos vybírat voliči v komunálních volbách ze 190 153 kandidátů. Největší výběr kandidátních listin mají Pražané, kde do zastupitelstva hlavního města kandiduje 1...

6. října 2026  9:12

I jedenáct lidí do jednoho bytu. Špindlerovu Mlýnu před volbami přibývá obyvatelstvo

Špindlerův Mlýn (31. 10. 2022)

Radnice ve Špindlerově Mlýně chce nechat prověřit náhlý nárůst trvale bydlících obyvatel. Těsně před volbami se do jediného bytu přihlásilo 11 osob, od začátku roku jde už o 40 nových voličů....

6. října 2026  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.