Zůstane vám nula lodí, varuje Ukrajina Rusy. V Černém moři se neschovají

„Pokud bude Rusko nadále ovládat Černé moře mimo své území, bude nás blokovat nebo na nás znovu střílet a odpalovat rakety na naše přístavy, Ukrajina udělá totéž. Je to spravedlivá obrana našich příležitostí, jakéhokoli koridoru,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Nemáme tolik lodí. Ale měli by jasně pochopit, že do konce války oni budou mít nula lodí, nula.“

Rusové zřejmě snížili počet lodí v obavě z ukrajinských útoků podobných tomu, který zničil raketový křižník Moskva, pýchu ruského námořnictva.