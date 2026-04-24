VIDEO: Ukrajinec před náborářem utekl na střechu, oba se zřítili na dalšího vojáka

Válka na Ukrajině
Čtvrteční video pochází z obce Strumivka na severozápadě Ukrajiny a dokládá čím dál intenzivnější mobilizaci v době, kdy armádě napadené země bojující už pátým rokem proti Rusům docházejí muži. Náboráři čím dál častěji čelí útokům i tomu, že před nimi potenciální vojáci utíkají.
Tisková mluvčí Volyňského regionálního centra pro nábor a sociální podporu Uljana Kravčuková podle portálu Mezha uvedla, že zástupci náborového centra spolu s policií ve Strumivce objevili vůz a pokusili se zkontrolovat doklady řidiče.
|
VIDEO: Drsná mobilizace. Ukrajinci natáčejí odchyt bojeschopných mužů
Muž si však všiml zásahové skupiny a „pokusil se vyhnout kontrole a nereagoval na oprávněné výzvy k zastavení“. Následně prý opustil auto, vběhl na soukromý pozemek a vylezl na střechu. Odtud žádal o pomoc kvůli strachu z výšek a vyhýbal se kontaktu s vojáky.
Podobně drsná videa se nicméně v poslední době objevila už několikrát. A od začátku roku se na Ukrajině odehrálo přes sto útoků na vojáky pátrající po těch, kteří se skrývají před mobilizací.
