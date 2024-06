Řada Ukrajinců se doma ukrývá. Bojí se, že bez řádného výcviku zbytečně umřou

Na Ukrajině žije mnoho mužů ve skrytu ze strachu, že je odvedou do armády k obraně země proti ruské invazi. S několika z nich hovořil americký deník The New York Times (NYT). Muži si nechávají doručovat jídlo, pracují z domova a ve skupinách na sociálních sítích, které mají desítky tisíc členů, sledují pohyb odvodových důstojníků.