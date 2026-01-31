Kvůli výpadku ukrajinské sítě nejede metro v Kyjevě, problémy má i Moldavsko

  15:06
Kvůli poruše a odstávce ukrajinské rozvodné sítě byla v sobotu dopoledne bez elektřiny většina čtvrtí v moldavském Kišiněvu. Podle tamního starosty nefungovaly ani semafory. Ukrajinské metro pozastavilo provoz vlakových souprav a eskalátorů, současně bylo vypnuto vedení mezi energetickými systémy Rumunska a Moldavska a vedení mezi západní a střední částí Ukrajiny, uvedl ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal.

Válka na Ukrajině

K technologické poruše došlo v 11:42 SEČ. Agentury AFP a Reuters daly výpadek do souvislosti s nedávnými ruskými útoky na energetickou infrastrukturu. Šmyhal konkrétní příčinu poruchy nezmínil.

„(Vypnutí vedení) způsobilo kaskádový výpadek v ukrajinské energetické síti a vypnutí automatických ochran v rozvodnách. Bloky jaderných elektráren byly odpojeny,“ uvedl Šmyhal s tím, že na obnovení dodávek pracují energetici společnosti Ukrenerho.

„Kvůli výpadku napájení z externích napájecích center v metru byl dočasně pozastaven provoz vlaků a eskalátorů,“ uvedlo kyjevské metro na síti Facebook.

V některých částech Ukrajiny byly zavedeny nouzové odstávky elektřiny, uvedla energetická společnost DTEK. „V současné době dispečer uplatnil zvláštní havarijní harmonogramy odstávek v Kyjevské, Žytomyrské a Charkovské oblasti,“ dodal Šmyhal.

Když Rusko zastaví útoky, my taky, řekl Zelenskyj. Zve Putina, do Moskvy nechce

Kvůli problémům ukrajinské rozvodné sítě byl postižen nouzovým výpadkem také moldavský energetický systém, uvedla agentura Reuters s odvoláním na moldavské úřady. Bez elektřiny je většina Kišiněva, ale i další části země.

Nouzový stav v energetické síti také vedl k dočasnému zastavení dodávek vody v Kyjevě, uvedly úřady. Ukrajinská energetická síť je již několik měsíců jedním z hlavních cílů ruských útoků a několik týdnů dochází k významným omezením dodávek elektřiny pro spotřebitele, dodala agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden oznámil, že Ukrajina je připravena se zdržet útoků na energetická zařízení a infrastrukturu, pokud totéž učiní Moskva. Rusko na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa slíbilo do 1. února neútočit na Kyjev. Další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem je na programu v neděli v Abú Zabí v Spojených arabských emirátech, ale Zelenskyj upozornil, že to není jisté.

