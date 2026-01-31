Kvůli výpadku ukrajinské sítě nejede metro v Kyjevě, problémy má i Moldavsko

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
K technologické poruše došlo v 11:42 SEČ. Agentury AFP a Reuters daly výpadek do souvislosti s nedávnými ruskými útoky na energetickou infrastrukturu. Šmyhal konkrétní příčinu poruchy nezmínil.
„(Vypnutí vedení) způsobilo kaskádový výpadek v ukrajinské energetické síti a vypnutí automatických ochran v rozvodnách. Bloky jaderných elektráren byly odpojeny,“ uvedl Šmyhal s tím, že na obnovení dodávek pracují energetici společnosti Ukrenerho.
„Kvůli výpadku napájení z externích napájecích center v metru byl dočasně pozastaven provoz vlaků a eskalátorů,“ uvedlo kyjevské metro na síti Facebook.
V některých částech Ukrajiny byly zavedeny nouzové odstávky elektřiny, uvedla energetická společnost DTEK. „V současné době dispečer uplatnil zvláštní havarijní harmonogramy odstávek v Kyjevské, Žytomyrské a Charkovské oblasti,“ dodal Šmyhal.
Kvůli problémům ukrajinské rozvodné sítě byl postižen nouzovým výpadkem také moldavský energetický systém, uvedla agentura Reuters s odvoláním na moldavské úřady. Bez elektřiny je většina Kišiněva, ale i další části země.
Nouzový stav v energetické síti také vedl k dočasnému zastavení dodávek vody v Kyjevě, uvedly úřady. Ukrajinská energetická síť je již několik měsíců jedním z hlavních cílů ruských útoků a několik týdnů dochází k významným omezením dodávek elektřiny pro spotřebitele, dodala agentura Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden oznámil, že Ukrajina je připravena se zdržet útoků na energetická zařízení a infrastrukturu, pokud totéž učiní Moskva. Rusko na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa slíbilo do 1. února neútočit na Kyjev. Další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem je na programu v neděli v Abú Zabí v Spojených arabských emirátech, ale Zelenskyj upozornil, že to není jisté.