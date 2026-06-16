„Je úplně šílená,“ popsal ji kamarád. Veřejně je známá jen jako Freya. Narodila se v polovině osmdesátých let v Kyjevě a z neposedného dítěte vyrostla v oslnivou krásku, jež v pubertě vymetala noční kluby v sexy šatech s flitry. Brzy se z ní stala příležitostná modelka a dotáhla to až na titulní stranu nejmenovaného erotického magazínu. Bylo jí sotva dvacet.
Právě tato soutěživá, energická a dvážná Ukrajinka milující cizí jazyky, cestování a potápění byla tím, kdo se rozhodl dokončit zdánlivě ztracenou misi. V týmu potápěčů vyslaných k ruskému plynovodu Nord Stream byla jedinou ženou. Její mužští kolegové už si odhlasovali, že kvůli nepříznivému počasí, vysokým vlnám a silnému větru nebezpečnou akci v Baltském moři nemohou dotáhnout do konce. V tu chvíli se ozvala ona.