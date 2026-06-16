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Nord Stream odpálila kráska z erotického časopisu. Je úplně šílená, říkají o Ukrajince

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Plynovod Nord Stream odpálila ukrajinská civilní potápěčka Freya. | foto: Profimedia.cz

Kateřina Havlická
  20:00
Když ukrajinské tajné služby hledaly, koho by pověřily sabotáží na ruském plynovodu Nord Stream, mezi vojáky nikoho nenašly. Obrátily se proto na civilisty. A mezi nimi i na mladou Freyu. Uhrančivě krásná potápěčka vynikala svými zkušenostmi i odvahou. S úkolem okamžitě souhlasila. Svou „šílenou“ náturu projevila i ve chvíli, kdy se ostatní členové týmu shodli, že misi nelze dokončit. Půjdu sama, rozhodla se.

„Je úplně šílená,“ popsal ji kamarád. Veřejně je známá jen jako Freya. Narodila se v polovině osmdesátých let v Kyjevě a z neposedného dítěte vyrostla v oslnivou krásku, jež v pubertě vymetala noční kluby v sexy šatech s flitry. Brzy se z ní stala příležitostná modelka a dotáhla to až na titulní stranu nejmenovaného erotického magazínu. Bylo jí sotva dvacet.

Právě tato soutěživá, energická a dvážná Ukrajinka milující cizí jazyky, cestování a potápění byla tím, kdo se rozhodl dokončit zdánlivě ztracenou misi. V týmu potápěčů vyslaných k ruskému plynovodu Nord Stream byla jedinou ženou. Její mužští kolegové už si odhlasovali, že kvůli nepříznivému počasí, vysokým vlnám a silnému větru nebezpečnou akci v Baltském moři nemohou dotáhnout do konce. V tu chvíli se ozvala ona.

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