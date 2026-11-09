„Po celou dobu, co se bavíme o Rusku a Ukrajině, se neustále vrací téma bezpečnostních záruk. Jak bude vypadat poválečná bezpečnostní infrastruktura Ukrajiny a v širším smyslu celého evropského kontinentu?“ prohlásil v neděli v rozhovoru pro DRM News Marco Rubio.
Americký ministr zahraničních věcí ujišťuje, že ohledně těchto otázek bylo dosaženo „jistého pokroku“ a další kolo rozhovorů by mohlo přinést další posun. „Možná se v Abú Zabí podaří dosáhnout určitého pokroku, až tam dorazí Jared a Steve,“ dodal s odkazem na americké emisary Kushnera a Witkoffa.
První jmenovaný před začátkem první trojstranné schůzky USA – Rusko – Ukrajina od letošního února nenechal nikoho na pochybách, že se bude řešit i budoucnost Evropy. „Dosažení komplexního a trvalého urovnání bude vyžadovat také zapojení Ruska a našich evropských partnerů do širších bezpečnostních ujednání, která se jich dotýkají,“ napsal Kushner na X.
Že by se v Abú Zabí mohlo jednat o uspořádání starého kontinentu, napovídá i složení ruské delegace.
Putin chce mírové rozhovory, ale ne mír.