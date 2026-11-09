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Kreml posílá do Abú Zabí experta na porcování Evropy. Ta zůstane v předsálí

Adam Hájek
  20:00
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Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Co čekat od dalšího kola třístranných rozhovorů o Ukrajině, které v úterý startuje ve Spojených arabských emirátech? Asi nic moc, Kreml podle analytiků hraje svou klasickou zdržovací hru. Evropu však znervózňují náznaky, že by se v Abú Zabí mělo jednat i o její nové bezpečnostní architektuře.

„Po celou dobu, co se bavíme o Rusku a Ukrajině, se neustále vrací téma bezpečnostních záruk. Jak bude vypadat poválečná bezpečnostní infrastruktura Ukrajiny a v širším smyslu celého evropského kontinentu?“ prohlásil v neděli v rozhovoru pro DRM News Marco Rubio.

Americký ministr zahraničních věcí ujišťuje, že ohledně těchto otázek bylo dosaženo „jistého pokroku“ a další kolo rozhovorů by mohlo přinést další posun. „Možná se v Abú Zabí podaří dosáhnout určitého pokroku, až tam dorazí Jared a Steve,“ dodal s odkazem na americké emisary Kushnera a Witkoffa.

První jmenovaný před začátkem první trojstranné schůzky USA – Rusko – Ukrajina od letošního února nenechal nikoho na pochybách, že se bude řešit i budoucnost Evropy. „Dosažení komplexního a trvalého urovnání bude vyžadovat také zapojení Ruska a našich evropských partnerů do širších bezpečnostních ujednání, která se jich dotýkají,“ napsal Kushner na X.

Že by se v Abú Zabí mohlo jednat o uspořádání starého kontinentu, napovídá i složení ruské delegace.

Putin chce mírové rozhovory, ale ne mír.

John E. Herbstbývalý americký velvyslanec na Ukrajině

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