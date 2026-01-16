Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa

Autor: ,
  6:23
Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O mír podle něj naopak nemá zájem Rusko. Reagoval tak zjevně na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ho označil za příčinu pomalého postupu v jednáních o ukončení války. Tu rozpoutalo v únoru 2022 Rusko invazí do sousední země na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025) | foto: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní schůzky s německým...
Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026)
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
18 fotografií

„Hovořili jsme také o diplomatické práci s Amerikou - Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videu s odkazem na telefonický hovor s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

Trump ve středečním rozhovoru prohlásil, že Putin je podle jeho názoru připraven uzavřít dohodu, zatímco Ukrajina je k dohodě méně připravená.

Na dotaz, proč americké zprostředkování dosud nevedlo k ukončení největšího vojenského konfliktu v Evropě od druhé světové války, odpověděl: „Zelenskyj.“

Trumpova slova kvitoval Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov tvrdil, že Putin zůstává otevřen dohodě, a varoval, že se Kyjevu „každým dnem“ zužuje prostor pro rozhodování o ukončení války.

Ukrajina má dvě třetiny zpravodajských informací od Francie, překvapil Macron

Zelenskyj ve svém videoposelství dále řekl, že pokračující útoky Ruska na ukrajinské energetické objekty a další cíle dokazují, že Moskva nemá o mír zájem.

„Právě ruské rakety, ruské (drony) Šáhedy a ruská snaha Ukrajinu zničit jsou jasným důkazem toho, že Rusko nemá o nějaké dohody vůbec zájem,“ sdělil ukrajinský prezident.

Putin si postěžoval na chování těch, kteří právem silnějšího chtějí diktovat ostatním

Trumpovo hodnocení kontrastuje rovněž s názorem evropských spojenců, kteří důsledně tvrdí, že Moskva nejeví zájem ukončit válku. Moskva jako jednu z podmínek pro ukončení bojů požaduje, aby jí Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci dosud nedokázali obsadit. Ukrajina se svého území vzdát nehodlá.

15. prosince 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O mír podle něj naopak nemá zájem Rusko. Reagoval tak zjevně na výrok...

16. ledna 2026  6:23

Machadová předala Trumpovi svou medaili spojenou s Nobelovou cenou. Prezident ji vracet nehodlá

Americký prezident Donald Trump pózuje s medailí, kterou mu předala nositelka...

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek v Bílém domě sešel s nositelkou Nobelovy ceny Maríou Corinou Machadovou. Ta mu předala svou medaili, která se k tomuto ocenění váže. Trump si ji plánuje...

15. ledna 2026  22:16,  aktualizováno  16. 1. 6:16

Není to jen zmrzlá čistá voda, ale i prach a jedy. Proč se nemá jíst sníh

Pes ve sněhu

Čistý jako čerstvě napadaný sníh. Pořekadlo, které platí jen obrazně. Ve skutečnosti sníh čistý není. A to ani ve chvíli, kdy právě padá k zemi. Rozbory provedené zdravotníky a hygieniky v Ostravě...

16. ledna 2026

O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:47

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:07

Nová koalice chce v parlamentu zastavit růst sociálních odvodů u OSVČ

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (13. ledna 2026)

Zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných bude v pátek projednávat Sněmovna. Poslanci nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vláda Andreje Babiše budou prosazovat...

16. ledna 2026

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

Premium
Chladnější počasí jaderné elektrárně prospívá. Díky nižší teplotě vody v...

ČEZ připravuje v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) rozsáhlou modernizaci strojoven. První blok byl spuštěn v Dukovanech roce 1985, poslední čtvrtý o dva roky později. Od té doby byl zvýšen výkon...

16. ledna 2026

Zůstanou miliardy v lesích? Už se spekuluje o nástupci odvolaného ředitele

Některé stromy napadené kůrovcem kácí podél šumavských cest dřevorubci s...

Odvolání šéfa Lesů ČR Dalibora Šafaříka bylo politickým rozhodnutím, které se dalo s výměnou vlády čekat, říkají lesničtí odborníci. Neshodnou se však, jestli za ním skutečně stojí nespokojenost s...

16. ledna 2026

Íránský zlom. Jak největší spojenci bazaristé hodili ajatolláhy přes palubu

Premium
Lidé procházejí velkým bazarem v Teheránu v Íránu. (15. ledna 2026)

Na íránských protestech je fascinující, kde přesně vznikly. Je to totiž, jako by československý listopad 1989 začal v rudé čtvrti, kde bydlely skalní opory režimu. Ten výbuch totiž přišel z...

16. ledna 2026

Konec statisícovým rentám. Politici chtějí zastropovat výsluhy policistů nebo hasičů

Premium
Taktické cvičení policie, hasičů a záchranky (2024)

Vysocí policejní a vězeňští generálové, kteří odešli do civilu, pobírají výsluhu i přes sto tisíc korun měsíčně. Jedenadvacet příslušníků policie, hasičů, Generální inspekce bezpečnostních sborů či...

16. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Snížení cel jen o čtvrtinu. I tak si USA vymohly na Tchaj-wanu obří investice

Vlajky Tchaj-wanu a USA na společném setkání v Tchaj-peji v roce 2018

Spojené státy a Tchaj-wan uzavřely obchodní dohodu. Tchajwanští výrobci polovodičů v jejím rámci investují nejméně 250 miliard dolarů (5,2 bilionu korun) do zvýšení produkce čipů v USA. S odkazem na...

15. ledna 2026  22:12

Babišova vláda získala důvěru. Poslanci délkou diskuse zlomili rekord

Premiér Andrej Babiš poté, co jeho vláda dostala důvěru Sněmovny (15. ledna...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě získala důvěru Sněmovny, když ji podpořilo 108 poslanců nové koalice. „Jsem velice rád, že jsme získali všechny hlasy koalice. Uděláme všechno pro to, abychom byli...

15. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  22:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.