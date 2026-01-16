Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa

„Hovořili jsme také o diplomatické práci s Amerikou - Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videu s odkazem na telefonický hovor s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Trump ve středečním rozhovoru prohlásil, že Putin je podle jeho názoru připraven uzavřít dohodu, zatímco Ukrajina je k dohodě méně připravená.
Na dotaz, proč americké zprostředkování dosud nevedlo k ukončení největšího vojenského konfliktu v Evropě od druhé světové války, odpověděl: „Zelenskyj.“
Trumpova slova kvitoval Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov tvrdil, že Putin zůstává otevřen dohodě, a varoval, že se Kyjevu „každým dnem“ zužuje prostor pro rozhodování o ukončení války.
Zelenskyj ve svém videoposelství dále řekl, že pokračující útoky Ruska na ukrajinské energetické objekty a další cíle dokazují, že Moskva nemá o mír zájem.
„Právě ruské rakety, ruské (drony) Šáhedy a ruská snaha Ukrajinu zničit jsou jasným důkazem toho, že Rusko nemá o nějaké dohody vůbec zájem,“ sdělil ukrajinský prezident.
Trumpovo hodnocení kontrastuje rovněž s názorem evropských spojenců, kteří důsledně tvrdí, že Moskva nejeví zájem ukončit válku. Moskva jako jednu z podmínek pro ukončení bojů požaduje, aby jí Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci dosud nedokázali obsadit. Ukrajina se svého území vzdát nehodlá.
