Už je to zřejmě definitivní. Ukrajina to oznámila v prosinci tak, aby to nebylo skoro slyšet: s koncem roku skončí i legie. Ale protože se vojáci i jejich velitelé divili a protestovali, přišel pokus to rozmělnit. Jeden z legionářských praporů se totiž odvolal a získal odklad do 15. února.
Jenže jeho členové už byli právě převeleni k běžnému útočnému pluku ukrajinské armády. Ani se nečekalo, až odklad vyprší.
Rozpuštění svébytných dobrovolnických legií složených z cizinců v útvarech ukrajinské armády už zažily i zbylé další bojové legionářské prapory.
Nespokojenost cizích vojáků je pro Kyjev nepříjemná, protože legie měly i důležitou politickou symboliku, na což už se pozapomnělo.