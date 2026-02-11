Ukrajina rozpouští mezinárodní legie. Je to facka, netají hořkost vojáci ze zahraničí

ilustrační snímek

Milan Vodička
Přijeďte za nás bojovat, vyzýval před čtyřmi roky Volodymyr Zelenskyj cizince s tím, že Ukrajina zřizuje mezinárodní legie. Válka trvala třetí den a ostřílení vojáci i idealisté poslechli. Ti, co přežili a zůstali, jsou nyní naštvaní nebo aspoň rozčarovaní. Ukrajina legie ruší.

Už je to zřejmě definitivní. Ukrajina to oznámila v prosinci tak, aby to nebylo skoro slyšet: s koncem roku skončí i legie. Ale protože se vojáci i jejich velitelé divili a protestovali, přišel pokus to rozmělnit. Jeden z legionářských praporů se totiž odvolal a získal odklad do 15. února.

Jenže jeho členové už byli právě převeleni k běžnému útočnému pluku ukrajinské armády. Ani se nečekalo, až odklad vyprší.

Rozpuštění svébytných dobrovolnických legií složených z cizinců v útvarech ukrajinské armády už zažily i zbylé další bojové legionářské prapory.

Nespokojenost cizích vojáků je pro Kyjev nepříjemná, protože legie měly i důležitou politickou symboliku, na což už se pozapomnělo.

