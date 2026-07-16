Podle ukrajinských komentátorů o rozhodnutí vyměnit premiérku nevědělo ani prezidentovo blízké okolí, které si o tom o víkendu přečetlo na sociální síti Telegram stejně jako zbytek národa. Svyrydenková převzala funkci loni 19. července, s prezidentem má podle všeho dobré vztahy a její kabinet byl stabilní i v omezených možnostech válečného stavu, který trvá už pátým rokem. Obešla se bez hlasitých skandálů, ale i bez výrazných úspěchů. Důvodů k personálním změnám přesto může být několik.
Vláda by se tak měla nově zaměřit na problematické vztahy s některými klíčovými partnery Kyjeva, zejména s USA, Maďarskem a také s Polskem.