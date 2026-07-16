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Ukrajina mění strategii, říká Zelenskyj k rošádě. Co potřebuje od nového premiéra

Jelizaveta Sůvová

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Odvolaná ukrajinská premiérka Julie Svyrydenková. (14. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Pád vlády ukrajinské premiérky Julije Svyrydenkové jen necelý rok po jejím jmenování byl jako blesk z čistého nebe nejen pro zahraniční pozorovatele, ale i pro domácí aktéry. Proč rozjel prezident Volodymyr Zelenskyj vládní rošádu? A co bude chtít od nového šéfa kabinetu?

Podle ukrajinských komentátorů o rozhodnutí vyměnit premiérku nevědělo ani prezidentovo blízké okolí, které si o tom o víkendu přečetlo na sociální síti Telegram stejně jako zbytek národa. Svyrydenková převzala funkci loni 19. července, s prezidentem má podle všeho dobré vztahy a její kabinet byl stabilní i v omezených možnostech válečného stavu, který trvá už pátým rokem. Obešla se bez hlasitých skandálů, ale i bez výrazných úspěchů. Důvodů k personálním změnám přesto může být několik.

Vláda by se tak měla nově zaměřit na problematické vztahy s některými klíčovými partnery Kyjeva, zejména s USA, Maďarskem a také s Polskem.

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