„Měli bychom konečně dokončit měnovou reformu a odstranit jakoukoliv afinitu, jakékoliv spojení s Moskvou. Protože máme svůj vlastní název. A nastal čas, abychom si ho konečně vzali zpět,“ řekl guvernér banky Andrij Pyšnyj v rozhovoru pro agenturu Reuters.
Ukrajinský parlament se podle něj připravuje na projednání návrhu zákona o nahrazení mincí. Centrální banka také organizuje veřejné diskuse, výstavy a další akce s cílem zvýšit povědomí o návrhu.
Ukrajina zavedla hřivnu v roce 1996, pět let po získání nezávislosti. Jednu hřivnu tvoří sto kopijek. Pyšnyj také podotýká, že si sovětskou kopijku (v ruštině kopějku) po rozpadu SSSR ponechaly z někdejších patnácti svazových republik jen tři země – Rusko, Bělorusko a Ukrajina. „Kopijka je kousek Moskvy, který zůstává v našich kapsách, na našich cenovkách a hlavně v našich hlavách,“ řekl Pyšnyj v srpnu.
Ukrajina zvažuje změnu názvu drobných mincí, kopijky znějí až příliš rusky
Mince s názvem „šah“ neboli „krok“ se na území dnešní Ukrajiny používala v 16. a 17. století jako ukrajinský výraz pro polsko-litevskou minci v hodnotě tří grošů. Tento název se vyskytuje také v dílech klasiků ukrajinské literatury v čele s Tarasem Ševčenkem.
V letech 1917 až 1921 se šahy se objevily také jako bankovky, argumentovala centrální banka už loni, kdy s návrhem poprvé přišla. „Při výzkumu historie ukrajinských peněz jsme dospěli k nespornému závěru, že kopijka jako název pro drobnou minci je fakticky symbolem moskevské okupace,“ prohlásil tehdy Pyšnyj.
Podle kritiků však teď na výměnu mincí není vhodný čas. Válečný rozpočet země, na kterou Rusové útočí už téměř čtyři roky, je už tak napjatý. Guvernér argumentuje tím, že zavedení šahů nepřinese žádné dodatečné náklady, protože jediná mince, která je nyní v oběhu a které se změna dotkne, bude nahrazena postupně. Stane se z ní „padesátišahovka“.
Ukrajina se od začátku ruské invaze z února 2022 zbavuje i jiných odkazů na ruského agresora. Přejmenovala ulice nesoucí jméno ruských a sovětských osobností, sundala jejich pamětní desky, odstranila sochy. Mnoho dříve ruskojazyčných Ukrajinců také přešlo na ukrajinštinu, protože odmítají nadále mluvit jazykem okupanta. Ten v Evropě rozpoutal největší konflikt od druhé světové války a způsobil smrt statisíců lidí na obou stranách.