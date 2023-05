Měl by pít méně vodky, než něco napíše. Kuleba se vysmál Medveděvovi

„Medveděv by měl pít méně vodky, než jde na Telegram,“ řekl Kuleba v rozhovoru pro německý list Bild. Podle něj ruský prezident hraje „určitou roli v povaze ruské strategické komunikace“.

Kuleba reagoval na Medveděvův výrok o nutnosti okamžitě zlikvidovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Místopředseda vlivné bezpečnostní rady k tomu vyzval poté, co Moskva obvinila Ukrajinu, že se drony pokusila zabít ruského prezidenta Vladimira Putina v Kremlu. „Nemá cenu to komentovat,“ dodal ukrajinský ministr zahraničí.

Kyjev odmítl, že by měl s údajným „teroristickým útokem“ co do činění. Podle Ukrajinců Kreml celý incident zinscenoval, aby získal podporu Rusů pro válku.

„Pokud by Rusové mohli zabít Zelenského, už by to určitě zkusili,“ myslí si Kuleba. „Děláme rychlá, chytrá rozhodnutí a jsme lepší, než mnozí očekávali.“

S cílem zabít ukrajinskou hlavu státu vyslali Rusové na začátku války do Kyjeva komanda Čečenců a příslušníků ruské žoldnéřské Wagnerovy vojenské skupiny. Ukrajinci je ale zlikvidovali.

Medveděv, svého času vedoucí umírněné kliky v Moskvě, býval nadějí liberálů v Rusku i ve světě. Po zahájení invaze na Ukrajinu se stal jedním z nejostřejších a nejagresivnějších zastánců ruské „speciální vojenské operace“. Podle pozorovatelů se vyhroceným fanatismem pokouší opět dobrat do výšin moci, odkud jej Putin potupně sesadil jmenováním jeho prakticky neviditelného nástupce, Michaila Mišustina.

Bývalý premiér nechvalně proslul vyhrožováním západním státům zničením a připojením jejich území k Rusku. S oblibou naznačuje, že Moskva zaútočí jadernými raketami. Válku Ruska s Ukrajinou vykresluje jako apokalyptický zápas křesťanského státu se světovým satanismem. Ukrajinské představitele nazývá „nacistickými feťáky“.