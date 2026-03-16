Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Autor:
  7:20
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hoří po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že od 23:00 do 8:00 místního času protivzdušná obrana zničila nad Ruskem a anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym celkem 145 ukrajinských dronů. Ministerstvo nesdělilo, kolik bezpilotních prostředků Ukrajina vyslala ani zda některé z nich zasáhly cíle.

Letiště v Moskvě i řada dalších v centrálním a jižním Rusku musela kvůli vzdušnému útoku přerušit dočasně provoz.

V Labinsku v Krasnodarském kraji hoří po útoku dronu zásobník ropy, uvedl na Telegramu místní operativní štáb. Hasiči se pokoušejí dostat plameny pod kontrolu, nikdo nebyl zraněn.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Kdo dostal Oscara 2026: Kde sledovat vítězné filmy? Přehled kin a stanic

Herci a štáb filmu Oppenheimer přebírají cenu za nejlepší film během předávání...

Ceny jsou rozdány, o nejlepších filmech je rozhodnuto. Snímky oceněné v noci z neděle 15. března na pondělí prestižním Oscarem je možné vidět v Česku v kinech i v televizi. Tady je přehled hlavních...

16. března 2026  7:41

NKÚ: Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle, tak je rezort snížil a vykázal plnění

Ministerstvo zemědělství

U dotačních programů na protipovodňová opatření, které měly zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval finance,...

16. března 2026  7:38

Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Dron řízený umělou inteligencí vyroben ve východních Čechách. Dron se dokáže...

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hoří po útoku...

16. března 2026  7:20

Metro linky D mění ceny i čtvrti. „Béčko“ zdražuje lokality až na okrajích Prahy

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč

Nová linka metra D má do rozjezdu ještě hodně daleko, už ale tlačí ceny nemovitostí ve svém dosahu nahoru. U stanice Písnice investoři počítají s rozsáhlou výstavbou. Pražská rada v souvislosti s...

16. března 2026

Feri opět před soudem. Bez souhlasu si sundal kondom, tvrdí obžaloba

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Obvodní soud pro Prahu 3 v pondělí projedná případ bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obžalovaného z dalšího znásilnění. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s...

16. března 2026

Týden začne deštěm a větrem, na horách bude sněžit. Od středy se vyjasní

Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023)

Počasí v Česku bude na začátku týdne proměnlivé. Pondělí přinese déšť, přeháňky a místy i bouřky, ve vyšších polohách sněžení. Od středy se začne vyjasňovat a teploty vystoupají až k 15 stupňům, ke...

16. března 2026

Vedle dubajského letiště dopadl dron, zasáhl palivovou nádrž

Nedaleko mezinárodního letiště v Dubaji dopadly dva íránské drony. (11. března...

Mezinárodní letiště v Dubaji dočasně přerušilo provoz. Podle agentur to v noci na pondělí uvedly místní úřady poté, co v blízkosti letiště dron zapálil nádrž s palivem. Nejsou hlášeni žádní zranění,...

16. března 2026  6:29

Pan Nikdo proti Putinovi dostal Oscara. Jaký je? Recenze Mirky Spáčilové

75 % Premium
Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti...

Filmařsky vzato, jde o průměr. Ale svědectví o ruské velkovýrobě školních branců, které Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi podává za cenu osobního rizika, se veškerým profesním...

16. března 2026  6:15

Když jsme jako první zavedli platbu kartou, i Praha zírala, vzpomíná šéf krajské dopravy

Aleš Stejskal vedl bezmála28let společnost Koordinátor ODIS, která v...

Po téměř nepřetržitých 28 letech odchází do důchodu dlouholetý jednatel společnosti Koordinátor ODIS (KODIS) Aleš Stejskal. Firma se zabývá zajišťováním veřejné dopravy na území Moravskoslezského...

16. března 2026  5:51

Oscar 2026: Jaké jsou vítězné filmy? Přehled s recenzemi

Fotografie celého týmu filmu Pan Nikdo proti Putinovi na oscarovém ceremoniálu...

Oscary za rok 2025 vyhrála politicky laděná tragikomedie Jedna bitva za druhou s Leonardem di Capriem v hlavní roli. Ocenění za nejlepší dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi vyrobený v...

16. března 2026  5:50

Mladík postavil nejmenší herní automat na světě. I tužková baterka je větší

Nejmenší arkádový automat má jen 2,5 centimetru na výšku, oproti tužkové...

Většina hráčů používá počítač nebo mobil, 24letý Ind vzal věci doslova do svých rukou a zmenšil je na neuvěřitelnou velikost. Jeho arkádový automat měří pouhých 2,5 centimetru, přesto zvládne spustit...

16. března 2026

