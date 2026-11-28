Když nás převezli do Kurské oblasti, hned při příjmu nám dali zabrat. Stojíme na chodbě a bachař se mě ptá: „Kdo je Zelenskyj?“
Bože, co mám říct? Bojím se vůbec něco říkat.
Koktám: „No, prezident Ukrajiny.“
A on: „Je to buzerant. Buzerant, zopakuj to.“
Mám strach, strašný strach.
Myslím si: Proč bych to nemohla říct? Raději to řeknu.
Tak to nakonec řeknu: „Ano, je to buzerant.“
Už to jsou čtyři roky, co se vrátily z ruského zajetí. Vzpomínky jsou však stále živé. Na první den invaze. Na čím dál těsnější obklíčení Mariupolu, evakuaci rozstřílené nemocnice a téměř čtyři týdny v bunkrech pod Iljičovou ocelárnou. Jak se ve tmě a špíně staraly o umírající vojáky s amputacemi. Na zoufalý pokus o průlom, zajetí a pak půlroční putování přes ruské věznice: Olenivku, Taganrog, Valujki, Malou Lokňu.
V Olenivce jsme byly v přízemí, v disciplinární izolaci. V prvním patře, přímo nad námi, mučili naše chlapce. Celou noc jsme poslouchali jejich sténání. Už nemohli ani křičet. Jen sténali.
Alla Bereznycká
Nutili nás běhat nahé po chodbě a oni si nás fotili. Při přijímací proceduře nás prohledávaly bachařky, ale chlapi se dívali. Jdete do sprchy a chlapi se koukají okýnkem. Některé ty ženské byly ještě horší. Měly boty s tvrdou špičkou a kopaly nás do holení. Ale to už jsem ani nepovažovala za bití…