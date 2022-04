Poslední kapsa odporu. Rusové dobývají labyrint oceláren v Mariupolu

„Jsme obklíčeni. Bombardují nás vším, co mají k dispozici. Náš jediný plán spočívá v tom, že blokáda bude proražena našimi jednotkami, abychom se mohli dostat ven,“ svěřili se novinářům The New York Times dva ukrajinští vojáci v závodu Azovstal, kteří se představili jako Gasim a Kosťa.

Během půlnočního rozhovoru přes WhatsApp z pochopitelných důvodů nechtěli uvádět, kde přesně se skrývají a kolik ukrajinských vojáků je v areálu na břehu Azovského moře ještě schopno boje. Z jejich svědectví je ovšem jasné, že obránci Mariupolu čelí ve své poslední baště těžkému ostřelování, už téměř nemohou opouštět kryty a dochází jim munice.