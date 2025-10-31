Muž přejel přes hranici ve voze značky Toyota ve večerních hodinách na kontrolním stanovišti Velyka Palad–Nahyhódos. Při manévru srazil pohraničníka.
Válka na Ukrajině
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Po vpádu narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně, ale později začala země čelit nedostatku vojáků.
Zahájila několik iniciativ, aby motivovala vstoupit do armády více mladých lidí – včetně možnosti roční smlouvy a finančních lákadel pro lidi ve věku od osmnácti do čtyřiadvaceti let.
Minulý rok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon, který usnadnil mobilizaci a povolávací věk snížil ze sedmadvaceti na pětadvacet let. V červenci tohoto roku navíc povolil, aby se do ukrajinské armády hlásili občané starší šedesáti let.
Povolávání do armády společnost rozděluje a desetitisíce způsobilých mužů v branném věku ve snaze uniknout nasazení do války uprchly ze země.