VIDEO: Ukrajinec prorazil dvoje závory a před odvodem prchnul do Maďarska

  12:46
Muž povolaný do ukrajinské armády uprchl ze země poté, co v autě dramaticky překonal hranice v Zakarpatské oblasti. Na kontrolním stanovišti prorazil závory a projel do Maďarska. Z Ukrajiny už odcestovaly desetitisíce mužů v branném věku.

Muž přejel přes hranici ve voze značky Toyota ve večerních hodinách na kontrolním stanovišti Velyka Palad–Nahyhódos. Při manévru srazil pohraničníka.

Válka na Ukrajině

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
347 fotografií

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Po vpádu narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně, ale později začala země čelit nedostatku vojáků.

Zahájila několik iniciativ, aby motivovala vstoupit do armády více mladých lidí – včetně možnosti roční smlouvy a finančních lákadel pro lidi ve věku od osmnácti do čtyřiadvaceti let.

Do ukrajinské armády už mohou i lidé nad 60 let. Mají pomoci s nedostatkem vojáků

Minulý rok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon, který usnadnil mobilizaci a povolávací věk snížil ze sedmadvaceti na pětadvacet let. V červenci tohoto roku navíc povolil, aby se do ukrajinské armády hlásili občané starší šedesáti let.

Povolávání do armády společnost rozděluje a desetitisíce způsobilých mužů v branném věku ve snaze uniknout nasazení do války uprchly ze země.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

31. října 2025  12:24,  aktualizováno  12:50

