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Hádka Kyjeva s Budapeští. Magyar odmítl Karpatskou osmu, podle Ukrajiny je jako Orbán

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  13:30
Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....

Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026) | foto: Reuters

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha (6. února 2026)
Summit Karpatské osmičky na Ukrajině, který uspořádal tamní prezident Volodymyr...
Summit Karpatské osmičky na Ukrajině. Zleva český senátor Jiří Drahoš, polský...
Summit Karpatské osmičky na Ukrajině, který uspořádal tamní prezident Volodymyr...
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Nečekaně ostře se do sebe v pondělí pustili premiéři Ukrajiny a Maďarska. A to poté, co šéf maďarské vlády Péter Magyar odmítl pozvánku do ukrajinské Karpatské osmičky i memorandum, díky kterému by si Kyjev na maďarském území v budoucnu uskladnil ropu. „Orbánovský obstrukcionismus a izolacionismus nadále vzkvétá,“ napsal ukrajinský premiér Andrij Sybiha.

Nový maďarský premiér v pondělí promluvil k poslancům. Právě tam pronesl několik ostrých výroků namířených vůči Ukrajině. Například výslovně popřel, že by se jeho země stala členem neformální skupiny Karpatská osmička. Tu založil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minulý týden se jejího prvního zasedání zúčastnili zástupci Česka, Rumunska, Rakouska, Srbska, Slovenska a Polska.

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Maďarsko prý také dostalo pozvánku, ale rozhodlo se nezapojit, zdůraznil Magyar v reakci na zprávy ukrajinských médií. „Nepřišli jsme z dobrého důvodu,“ prohlásil a popřel informace, že se summitu zúčastnil zástupce maďarského velvyslanectví v Kyjevě. „Pokud se Maďarsko do tohoto projektu někdy zapojí, oficiálně to oznámí,“ řekl podle agentury TASR.

Kyjev okamžitě odpověděl. Ministr zahraničí Andrij Sybiha vzkázal, že Ukrajinu překvapilo „konfrontační odmítnutí“ Karpatské osmičky. „Iniciativa pro integraci Karpatského regionu je zaměřena na rozvoj celého našeho regionu a přispívá k prosperitě, propojenosti a vzájemně prospěšným projektům v osmi karpatských zemích. Důvody tak kategorického odmítnutí ze strany Maďarska zůstávají neznámé,“ napsal na síti X. Zde však nečekaný spor nekončí.

„Dokud bude Tisza u moci...“

Maďarsko-ukrajinské vztahy se sice po Orbánově odchodu mírně zlepšily, i Magyar však odmítá Ukrajincům poskytnout vojenskou pomoc anebo urychlit jejich vstup do Evropské unie. A nově také zarazil dohodu mezi maďarskou společností MOL a ukrajinským Naftogazem.

Ta přitom vznikla teprve v neděli a měla zajistit vznik ukrajinských ropných skladů u hranice obou zemí. Šéf Naftogazu Serhij Fedorenko o ní informoval s tím, že vznikla v rámci Karpatského ekonomického fóra.

„Vzhledem k neustálým ruským útokům na naši palivovou infrastrukturu je diverzifikace dodavatelských tras a vytvoření dodatečných skladovacích kapacit mimo dosah ostřelování otázkou stability celého trhu. To potenciálně nejen zvýší spolehlivost dodávek paliva pro ukrajinské spotřebitele, ale také přispěje k vzájemně výhodnému rozvoji přeshraniční energetické infrastruktury mezi Ukrajinou a Maďarskem,“ napsal Fedorenko.

Magyar však v parlamentu zdůraznil, že dokud bude jeho strana Tisza vládnout, Ukrajina si v Maďarsku žádné ropné sklady stavět nebude. Vedení MOLu prý připomněl, že stát vlastní 25 procent akcií této společnosti. Maďarské úřady pak oznámily, že vláda nepověřila MOL k vyjednávání o těchto záležitostech, načež firma poznamenala, že šlo pouze o předběžnou dohodu a že pouhá příprava projektu by trvala roky.

„Orbánovský obstrukcionismus“ nezmizel?

I k tomuto se ukrajinský premiér vyjádřil. „Dalším překvapivým vývojem byla prohlášení zpochybňující přímou, pragmatickou a vzájemně prospěšnou spolupráci mezi ukrajinskými a maďarskými energetickými společnostmi, na které se strany dohodly v rámci bilaterálního memoranda. Kdykoliv politika zasahuje do pragmatického podnikání, nic dobrého z toho nevzejde,“ tweetoval Sybiha a neodpustil si rýpnutí do nové maďarské vlády.

„To, co v poslední době slýcháme z Budapešti, nás mate. Zdá se, že ačkoliv Viktor Orbán už není u moci, jeho politika obstrukcionismu a izolacionismu nadále vzkvétá. Orbánismus v minulosti nepřinesl nic dobrého ani Maďarsku, ani širšímu regionu. A ani do budoucna nikomu nic dobrého nepřinese,“ napsal a dodal, že Ukrajina i nadíle stojí o „vzájemně prospěšnou, pragmatickou a na vzájemném respektu založenou dvoustrannou spolupráci s Maďarskem“.

„To nebylo moudré, Maďaři ještě budou litovat.“ Rusové koušou pád Orbána

„Twitterová válka“, jak ji s odkazem na orbánovskou éru zdaleka nejhorších ukrajinsko-maďarských vztahů nazval portál Hungarian Conservative, však pokračovala i v pondělí večer. Magyar totiž Sybihovi odepsal, že mu svými slovy vlastně pomáhá. „Tvrdit, že suverénní stát je členem mezinárodní spolupráce (Karpatská integrace) bez předchozí konzultace nebo souhlasu dotyčné země, je naprosto nepřijatelné,“ napsal.

„Dám ti příklad: Ahoj, ve vedlejší vesnici jsme založili fotbalový tým. Sice se neznáme, ale ty v něm taky jsi a musíš přinést míč,“ dodal Magyar, kterého pak přišli podpořit i další členové jeho kabinetu.

Ministryně zahraničních věcí Anita Orbánová třeba podotkla, že Budapešť nabídla Ukrajině „celou řadu gest“, a odmítla Sybihova slova o orbánovském obstrukcionismu. Předseda parlamentního výboru pro zahraniční věci Márton Hajdu prohlásil, že „na tango jsou potřeba dva“, a Ukrajincům vzkázal, že je na čase, aby „splnili své závazky“ při zlepšování vzájemných vztahů.

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