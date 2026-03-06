„Maďarské orgány dnes v Budapešti vzaly jako rukojmí sedm ukrajinských občanů. Důvody jsou stále neznámé, stejně jako jejich aktuální stav nebo možnost s nimi navázat kontakt,“ napsal šéf ukrajinské diplomacie s tím, že dotyční zaměstnanci ukrajinské banky Oščadbank řídili dvě bankovní vozidla přepravující hotovost mezi Rakouskem a Ukrajinou v rámci běžných služeb mezi státními bankami.
„Ve skutečnosti se jedná o to, že Maďarsko vzalo rukojmí a ukradlo peníze. Pokud se jedná o ‚sílu‘, o které dnes ráno hovořil pan (maďarský premiér Viktor) Orbán, pak se jedná o sílu zločineckého gangu. Jedná se o státní terorismus a vydírání,“ dodal Sybiha s tím, už zaslal oficiální nótu požadující okamžité propuštění ukrajinských občanů. Kyjev se hodlá i obrátit na Brusel.
GPS signál ukazuje, že zadržená vozidla se v současné době nacházejí v centru Budapešti, poblíž jednoho z maďarských donucovacích orgánů.
Oščadbank uvedla, že přepravu finančních prostředků a cenností provedla v rámci s mezinárodní dohody s rakouskou Raiffeisen Bank a v souladu s mezinárodními přepravními pravidly a platnými evropskými celními postupy. Hodnota cenností v odcizených vozech činí 40 milionů amerických dolarů, 35 milionů eur a devět kilogramů zlata.
Naši chlapci si s ním popovídají po svém. Zelenskyj se pustil do hádky s Orbánem
„Žádáme maďarské úřady, aby okamžitě propustily občany Ukrajiny a poskytly oficiální vysvětlení důvodů jejich zadržení, jakož i informace o místě, kde se nacházejí vozidla přepravující hotovost a náklad, který převážela,“ vydala prohlášení i Národní banka Ukrajiny.
K incidentu došlo v době mimořádně napjatých vztahů mezi Kyjevem a Budapeští. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že pokud maďarský premiér Viktor Orbán přestane blokovat pomoc Evropské unie Ukrajině, nechá na ukrajinských vojácích, aby mu to vytmavili po svém.
Orbán zablokoval půjčku v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) v rámci sporu o pozastavení provozu ropovodu Družba. Maďarsko také blokuje přijetí 20. balíku sankcí proti Rusku.
Nepřátelský akt, zuří Orbán po zastavení ruské ropy. Kyjevu zablokoval peníze
Orbán uvedl, že Zelenskyj vyhrožuje ne jemu, ale Maďarsku. Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa prezident Ukrajiny překročil všechny meze.
Ozval se i vůdce maďarské opozice Peter Magyar s tím, že Zelenskyj by měl svá slova vyjasnit a odvolat. „Žádný zahraniční státní představitel nesmí vyhrožovat žádnému maďarskému občanovi. Ani Ukrajina, ani Rusko nesmí vydírat suverénní členskou zemi EU a NATO, Maďarsko,“ prohlásil.