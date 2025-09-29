Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán

  15:12
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí řekl, že Ukrajina není suverénní a nezávislou zemí a v chodu ji udržuje Západ. Zároveň bagatelizoval stížnosti Kyjeva ohledně toho, že ukrajinský vzdušný prostor minulý týden narušily zřejmě maďarské drony.
Viktor Orbán (28. září 2025)

Viktor Orbán (28. září 2025) | foto: Reuters

Incident s drony podle Orbána žádný význam nemá a maďarské ministerstvo obrany obvinění ze strany Kyjeva odmítlo.

„Ale řekněme, že dron by několik metrů letěl nad ukrajinské území. No a co? Ukrajina není nezávislá země. Ukrajina není suverénní země,“ řekl Orbán v podcastu mluvčího jeho strany Fidesz. Dodal, že „my držíme Ukrajinu nad vodou; Západ ji drží nad vodou; my jí dáváme zbraně“.

Kyjev odhalil nad svým územím průzkumné drony. Mohou být z Maďarska, tvrdí

Agentura AFP označuje Orbána za nejostřejšího kritika Ukrajiny v Evropské unii. Jeho vláda zemi bránící se ruské invazi odmítá posílat zbraně, brzdí tvrdší unijní sankce proti Moskvě a odmítá možné členství Kyjeva v EU.

Vztahy mezi Budapeští a Kyjevem jsou dlouhodobě napjaté. Orbánova vláda obviňuje Kyjev z porušování práv maďarské menšiny žijící na západě Ukrajiny a staví se proti povolávání těchto Maďarů do ukrajinské armády.

Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval

Šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás v pondělí oznámil, že maďarské úřady zablokují přístup na 12 ukrajinských zpravodajských serverů, včetně Ukrajinské pravdy nebo Hromadske.

Jde o odvetné opatření za krok ukrajinských úřadů, které nedávno na podnět tajné služby zablokovaly přístup k 15 serverům kvůli šíření ruské propagandy. Jsou mezi nimi i dva maďarské weby.

29. září 2025,  aktualizováno  15:33

