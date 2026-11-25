Lyceum Lajose Kossutha se nachází v Berehově v Zakarpatské oblasti, kde se oba lídři setkali. Zápas pdole záběrů odehráli soustředěně a se širokým úsměvem na tváři. Po skončení hry si vzájemně podali ruce a rovněž poděkovali i soupeřům a všem členům týmu. Nechyběl ani závěrečný proslov.
Magyar a Zelenskyj se v Zakarpatské oblasti sešli, aby se zúčastnili ceremonie k uctění památky padlých ukrajinských vojáků. Společně položili květiny k památníku na hřbitově v Užhorodu, který se nachází u hranic se Slovenskem. Maďarský premiér opět odsoudil ruskou agresi a připomněl, že mezi oběťmi války jsou i etničtí Maďaři. Zelenskyj ocenil respekt, který Magyar prokázal bojovníkům za nezávislost Ukrajiny.
„Dnes budujeme vztahy mezi našimi zeměmi, které vstupují do nové kapitoly,“ řekl Magyar. „Chtěl bych hned na začátku vyjádřit svou spokojenost. V relativně krátkém čase, doslova během pár týdnů, se nám podařilo najít s Ukrajinou shodu v desítce otázek souvisejících s jazykovými, kulturními a vzdělávacími právy maďarské menšiny,“ pokračoval.
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První návštěva od roku 2015. Magyar na Ukrajině uctil padlé vojáky
Ślo o první návštěvu maďarského premiéra v zemi od roku 2015. Magyar o svém úmyslu Ukrajinu v brzké době navštívit informoval v pondělí.
Ukrajina v říjnu přijala Budapeští dlouho požadovaný zákon, který posiluje jazyková práva desetitisíců příslušníků maďarské menšiny. Magyar již před návštěvou avizoval, že bude po Kyjevu chtít, aby nejpozději začátkem příštího roku umožnil etnickým Maďarům v zemi používat mateřský jazyk například v nemocnicích.