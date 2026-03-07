Zelenskému ujely nervy, v maďarské volební kampani nahrál Orbánovi

Maďarský premiér Viktor Orbána ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Adam Hájek
  13:00
Od našeho zpravodaje na Ukrajině - Na východě bojuje Ukrajina s Rusy, na západě s Maďary. Po hádce o ropovod Družba a zatčení sedmi Ukrajinců se již tak špatné vztahy propadly na nové dno. V Maďarsku se přitom už za pět týdnů konají parlamentní volby a eskalace napětí se Viktoru Orbánovi může hodit.

Na benzince u městečka Strij stojí podsaditý padesátník v maskáčích. Na vojenských botách mezi zaschlým blátem rozeznávám trojzubec, na bundě má červenočernou nášivku ukrajinských nacionalistů. V jedné ruce svírá dohořívající cigaretu, druhou mi ukazuje na jih za téměř neznatelné hřbety hor.

„Tam v Zakarpatsku máme dva úplně maďarské okresy. Vynohradiv, Berehove, je to na Ukrajině, ale žijí tam jenom Maďaři. Jsou to normální lidé. Nejsou jako Orbán. Proto musíme rozlišovat mezi maďarským národem a maďarskou vládou,“ vysvětluje mi horlivě Mykola. Dává najevo, že má blízko ke zpravodajcům, ale co přesně dělá, nechce prozradit.

Orbána musíme nějak přečkat. Do voleb zbývá měsíc. Pak se můžeme radovat, až ho vynesou z jeho budapešťského paláce.

ukrajinský publicista Serhij Fursa

7. března 2026  9:54,  aktualizováno  10:12

