Zelenskému ujely nervy, v maďarské volební kampani nahrál Orbánovi

Na benzince u městečka Strij stojí podsaditý padesátník v maskáčích. Na vojenských botách mezi zaschlým blátem rozeznávám trojzubec, na bundě má červenočernou nášivku ukrajinských nacionalistů. V jedné ruce svírá dohořívající cigaretu, druhou mi ukazuje na jih za téměř neznatelné hřbety hor.
„Tam v Zakarpatsku máme dva úplně maďarské okresy. Vynohradiv, Berehove, je to na Ukrajině, ale žijí tam jenom Maďaři. Jsou to normální lidé. Nejsou jako Orbán. Proto musíme rozlišovat mezi maďarským národem a maďarskou vládou,“ vysvětluje mi horlivě Mykola. Dává najevo, že má blízko ke zpravodajcům, ale co přesně dělá, nechce prozradit.
Orbána musíme nějak přečkat. Do voleb zbývá měsíc. Pak se můžeme radovat, až ho vynesou z jeho budapešťského paláce.