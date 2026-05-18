Ukrajina vyvinula svou první řízenou leteckou bombu, ukázala záběry

Autor: ,
  15:03
Ukrajina vyrobila svou první řízenou leteckou bombu, která je připravena k nasazení v boji. Oznámil to ministr obrany Mychajlo Fedorov. Současně zveřejnil záběry z vypuštění této nové bomby o váze 250 kilogramů z bombardéru Su-24. Ministerstvo obrany podle Fedorova již zakoupilo první zkušební sérii těchto leteckých pum a piloti použití nové zbraně nacvičují.

„Vývoj trval 17 měsíců. Ukrajinská bomba má jedinečnou konstrukci přihlížející k realitě moderního válčení. Nejde o kopii západních ani sovětských řešení, ale o originální výtvor ukrajinských inženýrů, který umožňuje efektivně ničit opevnění, velitelská stanoviště a další nepřátelské cíle vzdálené desítky kilometrů od místa vypuštění,“ uvedl Fedorov.

„Ukrajina přechází od dovozu k vytváření vlastních vysoce vyspělých zbraní, což systematicky posiluje ozbrojené síly a poskytuje technologickou výhodu na bojišti. Brzy budou ukrajinské řízené letecké bomby nasazeny proti nepřátelským cílům,“ přislíbil.

Na ukrajinském bojišti se bude také testovat nová střela s plochou dráhou letu Ruta Block 3, která bude schopna dopravit bojovou hlavici o váze 250 kilogramů na vzdálenost až 2000 kilometrů, napsal dnes server RBK Ukrajina s odvoláním na komuniké nizozemské zbrojovky Destinus.

Rusko udělalo z Ukrajiny zbrojní velmoc. Její drony jdou v cizině na dračku

Ta při vývoji nových střel spolupracuje s německým koncernem Rheinmetall a technologickou platformou ukrajinské vlády Brave1, která se také podílela na vývoji výše zmíněné letecké bomby.

Ukrajina představila vlastní řízenou leteckou bombu. Je připravena k nasazení
Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov. (11. května 2026)
Bojový letoun Suchoj Su-24 (v kódu NATO „Fencer“) ukrajinského letectva letí nad frontovou linií poblíž Bachmutu v Doněcké oblasti. (13. února 2023)
Formace čtyř ruských bojových letounů narušila ve středu krátce vzdušný prostor Švédska. Nad švédské území se dostaly dva stíhací stroje Su-27 a dva taktické bombardéry Su-24 východně od strategicky důležitého švédského ostrova Gotland. (2. března 2022)
5 fotografií
