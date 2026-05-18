Ukrajina vyvinula svou první řízenou leteckou bombu, ukázala záběry

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Vývoj trval 17 měsíců. Ukrajinská bomba má jedinečnou konstrukci přihlížející k realitě moderního válčení. Nejde o kopii západních ani sovětských řešení, ale o originální výtvor ukrajinských inženýrů, který umožňuje efektivně ničit opevnění, velitelská stanoviště a další nepřátelské cíle vzdálené desítky kilometrů od místa vypuštění,“ uvedl Fedorov.
„Ukrajina přechází od dovozu k vytváření vlastních vysoce vyspělých zbraní, což systematicky posiluje ozbrojené síly a poskytuje technologickou výhodu na bojišti. Brzy budou ukrajinské řízené letecké bomby nasazeny proti nepřátelským cílům,“ přislíbil.
Na ukrajinském bojišti se bude také testovat nová střela s plochou dráhou letu Ruta Block 3, která bude schopna dopravit bojovou hlavici o váze 250 kilogramů na vzdálenost až 2000 kilometrů, napsal dnes server RBK Ukrajina s odvoláním na komuniké nizozemské zbrojovky Destinus.
|
Rusko udělalo z Ukrajiny zbrojní velmoc. Její drony jdou v cizině na dračku
Ta při vývoji nových střel spolupracuje s německým koncernem Rheinmetall a technologickou platformou ukrajinské vlády Brave1, která se také podílela na vývoji výše zmíněné letecké bomby.