Máme nejsilnější pozici za poslední rok, hlásí Ukrajina. Pomohly drony

Ukrajina má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Podle něj ruská převaha v počtu vojáků už není na frontě rozhodujícím faktorem. Myslí si, že ukrajinské vojenské úspěchy posilují vyjednávací pozici Kyjeva.
Mykola a Nasťa ze 102. brigády teritoriální obrany ukazují české drony Jan Žižka. (7. března 2026) | foto: PETR TOPIČPetr TopičMAFRA

Robotická válka už začala. Automatický systém protivzdušné obrany pro...
Záporožská oblast. Dělostřelec 260. brigády teritoriální obrany ukazuje náboj...
„Naši situaci lze podle mě popsat následovně. Držíme pozice. Ve skutečnosti je pozice na bojišti nejsilnější nebo nejpevnější za poslední rok. Opravdu nejsilnější,“ řekl Sybiha. „Ruskou početní výhodu jsme minimalizovali díky dronům,“ uvedl.

Druhým důležitým prvkem, který Ukrajinu ve válce posílil, je protivzdušná obrana, která dokáže zlikvidovat až 90 procent vzdušných cílů, řekl šéf diplomacie. „To je naše nová geopolitická síla,“ uvedl Sybiha. O ukrajinské drony se zajímají mimo jiné Japonsko, evropské země či státy v oblasti Perského zálivu, které od konce února čelily íránským útokům v americko-izraelské válce proti Teheránu.

Dalším prvkem současného silného postavení Ukrajiny jsou podle Sybihy asymetrické akce proti nepříteli. „Asymetrie v myšlení, asymetrie v budování taktiky, v rozvoji technologií,“ řekl.

Z části Donbasu může být „Donnyland“. Už by měla vlajku i hymnu, píšou v USA

Úspěchy na bojišti jsou podle ministra zároveň podporou pro diplomacii. „Pro nás znamená situace na bojišti posílení naší vyjednávací pozice,“ řekl „Ukazujeme našim partnerům, že pokud se chceme posunout blíže k míru, ke spravedlivému míru, pak musíme v první řadě posílit naši vyjednávací pozici,“ dodal.

O zlepšení situace na bojišti před týdnem hovořil také hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj, když ohlásil, že Ukrajina v březnu osvobodila asi 50 kilometrů svého území.

Agentura AFP na začátku dubna s odvoláním na data amerického Institutu pro studium války (ISW) napsala, že ruské vojsko od konce roku 2025 zpomaluje postup a v březnu poprvé za 2,5 roku nezaznamenalo téměř žádné územní zisky. Invazní armáda se podle AFP v březnu zmocnila 23 kilometrů čtverečních a na některých místech kontrolu nad územím ztratila. Březnový postup Rusů označila za nejmenší od září 2023.

Ukrajinci zničili Rusům dvě výsadkové lodě za miliardy, ukázali video

V únoru Rusko obsadilo 123 kilometrů čtverečních a v lednu 319 kilometrů čtverečních ukrajinského území.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Rusko v současné době okupuje asi 19 procent ukrajinského území.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Operace Fénix. Orbán si líže rány, jeho strana hledá viníka debaklu

Premium
Maďarský premiér Viktor Orbán přiznal porážku v parlamentních volbách (12....

Zatímco Evropa si oťukává budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara, v řadách poraženého Fideszu zavládla hluboká frustrace. Viktor Orbán se chystá na možnou stranickou rebelii a nejužší vedení...

22. dubna 2026

Maďarsko je, za potlesku Unie, na cestě k euru. Bude trnitá, ale cíl je realistický

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Politická proměna otevírá Maďarsku cestu k přijetí společné evropské měny. Nově zvolený premiér Péter Magyar totiž zařadil přijetí eura mezi své hlavní priority. Pokud by se mu to během následujících...

22. dubna 2026

Írán zabavil v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě, na další střílel

Pohled na Hormuzský průliv. (10. prosince 2023)

Íránské revoluční gardy oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem. Později i informovaly o střelbě na další. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno...

22. dubna 2026  8:41,  aktualizováno  19:57

V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nákladní vůz se převrátil v pražských Cholupicích. (22. dubna 2026)

V pražských Cholupicích havaroval domíchávač s betonem, který sjel do příkopu. Na místě zasahují policisté a také hasiči. Silnice byla zprovozněna opět kolem půl osmé večer, informuje server...

22. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  19:33

Nový šéf armády? Pavel čeká na návrhy ministra Zůny a chce jednat otevřeně

Prezident Petr Pavel při návštěvě gymnázia a střední grafické školy v Přelouči...

Favorita na nového velitele armády prezident Petr Pavel nemá. Očekává, že mu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předloží své návrhy, aby je mohl případně okomentovat, neboť mu to na schůzce před...

22. dubna 2026  19:21

Odpustím hřích a uzdravím jejich zem. Trump v čtecím maratonu citoval z Bible

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na maratonu ve čtení Bible v noci na středu přečetl pasáž spojovanou s křesťanským nacionalismem. Týden trvající akce pořádaná konzervativci Amerika čte Bibli je...

22. dubna 2026  19:18

Média veřejné služby by neměla být závislá na vůli vlády, řekl prezident

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl ve středu prezident Petr...

22. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  19:07

Zákon bude bránit poskytování nepřiměřeně drahých spotřebitelských úvěrů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů začala projednávat Sněmovna. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat...

22. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  19:02

Můžete si za to sami, plísní Plaga Prahu za podcenění počtu míst na středních školách

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Za nedostatečné kapacity středních škol v Praze nese odpovědnost pražský magistrát, který podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) situaci dlouhodobě podcenil, přestože měl k dispozici...

22. dubna 2026  18:58

Třicet tisíc ještě před porodem. Jak stát možná uleví budoucím rodičům

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády v Praze...

Rodičovský příspěvek poskytovaný před porodem bude patrně v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Předpokládá to novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, kterou ve středečním...

22. dubna 2026  18:49

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

22. dubna 2026,  aktualizováno  18:43

