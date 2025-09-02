Vrah exšéfa ukrajinského parlamentu se přiznal. Chce se nechat vyměnit do Ruska

  16:55
Muž, který je podezřelý, že v sobotu ve Lvově zastřelil bývalého předsedu ukrajinského parlamentu Andrije Parubije, se přiznal, že čin spáchal a že šlo o pomstu vůči ukrajinským úřadům. Podle svých slov se nyní chce nechat vyměnit za válečné zajatce v Rusku. Tam pak hodlá pátrat po svém pohřešovaném synovi. Vyšetřovatelé uvedli, že mají podezření, že do vraždy oblíbeného politika bylo zapojené Rusko.
Pamětní akce na počest bývalého předsedy ukrajinského parlamentu Andrije Parubije ve Lvově (1. září 2025) | foto: Profimedia.cz

„Ano, přiznávám, že jsem ho (Parubije) zabil. A chtěl bych požádat, abych byl vyměněn (do Ruska) za ukrajinské válečné zajatce, abych mohl jít pátrat a najít tělo svého syna,“ řekl novinářům muž, kterého zahraniční média označují jako Mychajla Stelnikova. Seděl v proskleném boxu a odpovídal na otázky.

Rádio Svoboda v pondělí večer s odvoláním na zdroje v ukrajinských justičních kruzích informovalo, že podezřelý vypověděl, že pátral po svém synovi, pohřešovaném vojákovi ukrajinské armády. Podle těchto zdrojů se předloni Stelnikov dozvěděl, že jeho syn, který bojoval v okolí Bachmutu, se pohřešuje.

Ukrajinci dopadli podezřelého z vraždy exšéfa parlamentu, mluví o zapojení Ruska

Prohledával ruské sociální sítě a tvrdí, že byl v kontaktu s blíže neurčenými Rusy, kteří mu řekli, že jeho syn zemřel. Stelnikov údajně o těchto Rusech vypověděl, že se snažili ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu a že z ní vinili Kyjev.

Stelnikov v úterý před novináři popřel informace jedné ukrajinské televize, podle které ho ruské zpravodajské služby vydíraly a používaly přitom informace o tom, kde se nachází tělo jeho syna. Na otázku, proč zabil Parubije, odpověděl, že „byl blízko“.

Ve Lvově zastřelili exšéfa ukrajinského parlamentu. Pachatel ujel na elektrokole

Ve Lvově se v úterý koná pohřeb Parubije. Ten se podílel na oranžové revoluci v roce 2004 a byl významnou osobností událostí z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan. Po pádu promoskevského režimu v Kyjevě se stal šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany, což je výkonný orgán pro otázky národní bezpečnosti a obrany. Bylo to v době, kdy Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a kdy proruští separatisté na východě Ukrajiny zahájili boje proti jednotkám Kyjeva.

V letech 2016 až 2019 byl předsedou ukrajinského parlamentu. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se připojil k teritoriální obraně. Podle ruských médií byl Parubij od roku 2023 na ruském seznamu hledaných osob.

Vrah exšéfa ukrajinského parlamentu se přiznal. Chce se nechat vyměnit do Ruska

