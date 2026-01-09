Ukrajinci ukázali trosky orešniku u Lvova. Nepřijatelná eskalace, viní Evropané Rusy

Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) v pátek potvrdila, že Rusko zasáhlo oblast západoukrajinského města Lvov nadzvukovou raketou Orešnik. Bezpečnostní služba zveřejnila snímky trosek, které podle ní pocházejí právě z rakety Orešnik a jež budou předány k podrobnému prozkoumání. Lídři Velké Británie, Francie a Německa to označili za nepřijatelnou eskalaci.

SBU uvedla, že trosky lokalizovala ve Lvovské oblasti, která hraničí s Polskem, tedy s členským státem Evropské unie a NATO. Mezi nalezenými úlomky jsou podle SBU stabilizační a naváděcí prvky rakety a části motoru. Orešnik je raketa, která může nést jaderné hlavice, ale nebyla jimi vyzbrojena.

Ukrajinská bezpečnostní služba potvrdila, že Rusko zasáhlo oblast západoukrajinského města Lvov nadzvukovou raketou Orešnik. (9. ledna 2026)
Kreml podle SBU zaútočil na „civilní infrastrukturu poblíž hranic s Evropskou unií a pokusil se zničit životně důležité systémy regionu“. Bezpečnostní služba ale neupřesnila, na jaké cíle měla být raketa zaměřena, ani jaký je rozsah napáchaných škod.

Starosta Lvova Andrij Sadovyj v pátek ráno oznámil, že na oblast byla vypálena balistická raketa, která letěla rychlostí 13 tisíc kilometrů v hodině. Neřekl však, že to byl Orešnik.

Ruští vojenští blogeři, na které se odvolává AFP, uvedli, že cílem útoku bylo velké zařízení na skladování plynu v oblasti Lvova. Sadovyj se omezil na prohlášení, že byl zasažen „klíčový infrastrukturní objekt“, ale že útok nezpůsobil žádné oběti.

Rusové zaútočili na Kyjev, na Lvov vyslali Orešnik. Hrozba pro Evropu, varuje ministr

Rusko v pátek oznámilo, že při rozsáhlém útoku na Ukrajinu použilo právě i novou nadzvukovou střelu Orešnik. Podle ruského ministerstva obrany šlo o reakci na pokus Ukrajinců zaútočit na konci loňského roku drony na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev takovou snahu popřel.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov 29. prosince řekl, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti a že všechny drony byly zničeny. Tento útok ale nikdo jiný nepotvrdil a Kyjev věc označil za ruský výmysl. Také americký prezident Donald Trump následně prohlásil, že nevěří, že k podobné ukrajinské operaci došlo.

Prohlášení evropských lídrů

Použití orešniku představuje eskalaci ve válce a je nepřijatelné, uvedli lídři Británie, Francie a Německa ve společném prohlášení, které zveřejnila kancelář britského premiéra Keira Starmera.

Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz v telefonickém hovoru podle zveřejněného zápisu konstatovali, že „neustálé“ ruské útoky, „včetně použití balistické střely středního doletu Orešnik na západě Ukrajiny“, představují „eskalaci a jsou nepřijatelné“.

Německo dnes už dříve ústy mluvčího vlády Rusko odsoudilo. „Rusko nadále eskaluje situaci,“ uvedl mluvčí Steffen Meyer na pravidelné tiskové konferenci. Zdůraznil, že noční útok na Ukrajinu byl nevyprovokovaný, a zároveň slíbil, že Německo bude dál pomáhat Ukrajině, mimo jiné s budováním účinné protivzdušné obrany.

