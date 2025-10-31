Ukrajina předala Litvě zajatého ruského vojáka. Jde o první případ

  20:19
Ukrajina předala Litvě k soudu zajatého ruského vojáka obviněného z mučení a nezákonného zadržování. Kyjev to označil za první případ svého druhu během téměř čtyřleté války Ruska proti Ukrajině, kdy byl obviněný zajatý voják předán justičnímu systému třetí země.

Voják, kterého Litva popisuje jako ruského příslušníka námořní pěchoty, je podezřelý z práce v detenčním centru zřízeném na letišti v Rusy okupovaném jihoukrajinském Melitopolu v roce 2022. Jednou z obětí tam byl i litevský občan, řekla dnes novinářům ve Vilniusu litevská generální prokurátorka Nida Grunskienéová.

Podezřelý byl v roce 2023 zatčen na frontové linii na Ukrajině a tuto středu byl předán Litvě, kde byl obviněn z válečných zločinů proti civilnímu obyvatelstvu a válečným zajatcům, včetně jejich mučení a nezákonného věznění, uvedla Grunskienéová.

Soud potvrdil podmínku učitelce, která ospravedlňovala ruské válečné zločiny

Generální prokurátorka dodala, že voják námořní pěchoty je spolu s dalšími ruskými vojáky podezřelý nejen z hlídání nelegálně zadržovaných civilistů a válečných zajatců, ale také z jejich bití a mučení.

Kyjev obvinil Rusko ze spáchání více než 180 000 válečných zločinů během invaze na Ukrajinu. Velkou většinu případů vyšetřuje Ukrajina sama a soudí je lokálně, ale některé významné případy vyšetřuje také Mezinárodní trestní soud v Haagu.

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko a litevská generální prokurátorka Nida Grunskienéová oznamují, že Ukrajina předala Litvě ruského vojáka podezřelého ze spáchaní válečných zločinů. (31. října 2025) .
Ruský voják na blíže neurčeném místě na Ukrajině (19. července 2025)
Ruští vojáci absolvují výcvik v okupované Luhanské oblasti na Ukrajině. (26. března 2025)
Ruský voják na ukrajinském bojišti (2. června 2025)
6 fotografií
31. října 2025  18:11,  aktualizováno  20:55

31. října 2025  20:19

