„Sirény už ignoruji, v Evropě je to nuda.“ Očima novinářky z ostřelovaného Kyjeva

Psala jste, že jste byla velmi blízko, když exploze zasáhla Národní akademii věd Ukrajiny. Jak ten moment vypadal přímo na ulici?
Byli jsme zrovna s kolegy venku na pauze, když ruský dron udeřil. Jen jsme uslyšeli ránu a dým. Úplně popravdě, v tu chvíli jsme tomu ani nevěnovali velkou pozornost, protože na výbuchy už jsme zkrátka zvyklí. Až když začala naše média hlásit, že to zasáhlo právě tohle vědecké centrum, byla jsem hrozně vzteklá. A taky vyděšená.
Evropané byli zvyklí na ekonomické uprchlíky, ale my jimi nejsme. My utíkáme, protože se bojíme, že umřeme.