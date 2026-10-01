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„Sirény už ignoruji, v Evropě je to nuda.“ Očima novinářky z ostřelovaného Kyjeva

Tomáš Ratner
  14:31

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Ruský dron zasáhl kyjevskou Národní akademii věd. Lidé před plameny prchali na okenní parapety. (28. září 2026) | foto: Reuters

Ruské drony a rakety stupňují zásahy na Kyjev. Když tento týden střela zasáhla budovu Národní akademie věd, ukrajinská televizní novinářka Julija Zubčenko pracovala jen kousek odtud. „Jako malá jsem tam chodila, má to pro mě obrovský osobní význam. Rusové útočí na naši kulturu,“ říká v rozhovoru. O útěku z města ale neuvažuje. Zvykla si na adrenalin a přiznává, že bezpečný život v Evropě jí vlastně připadá nudný.

Psala jste, že jste byla velmi blízko, když exploze zasáhla Národní akademii věd Ukrajiny. Jak ten moment vypadal přímo na ulici?
Byli jsme zrovna s kolegy venku na pauze, když ruský dron udeřil. Jen jsme uslyšeli ránu a dým. Úplně popravdě, v tu chvíli jsme tomu ani nevěnovali velkou pozornost, protože na výbuchy už jsme zkrátka zvyklí. Až když začala naše média hlásit, že to zasáhlo právě tohle vědecké centrum, byla jsem hrozně vzteklá. A taky vyděšená.

Evropané byli zvyklí na ekonomické uprchlíky, ale my jimi nejsme. My utíkáme, protože se bojíme, že umřeme.

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