Čtvrtek ráno. Kyjevem znějí poplašné sirény. Místní už vědí, co se děje. Ten zvuk dobře znají. Rusko útočí raketami, drony a řízenými střelami na hlavní město Ukrajiny, která se už více než tři roky brání plnohodnotné ruské agresi. Přinášíme výběr nejsilnějších snímků zachycujících následky ruského zásahu obytných čtvrtí.
Autor: Reuters
Vysklená okna, ulice zahalené troskami a mezi nimi obyvatelé Kyjeva, kteří museli vyjít z domovů a ukrýt se před ruským útokem. Podobné údery zažili již v minulosti, přesto je přemáhají emoce.
Podle ukrajinského letectva tentokrát Moskva vyslala 598 dronů, dvě rakety Kinžal, devět raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23 a 20 střel s plochou dráhou letu Ch-101. Část se podařilo obraně zničit, zkáza způsobená zbytkem je vidět v ulicích metropole.
Nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích. Zasáhly i budovu zastoupení Evropské unie v Kyjevě.
Záchranáři prohledávají trosky a pátrají po pohřešovaných. Jejich seznam se zmenšuje, počet obětí naopak roste.
Není to poprvé, kdy plameny zahalily kyjevské budovy. Metropole se stává terčem ruských vzdušných útoků opakovaně.
Podle prezidenta Volodymyra Zelenského je nynější ruský útok jasnou odpovědí Moskvy všem, kdo po týdny a měsíce vyzývali k příměří a skutečné diplomacii. Žádá proto další tvrdé sankce.
Ty brzy přijdou, sdělila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. A zároveň vyjádřila nad ruským úderem na Kyjev pobouření.
