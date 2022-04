Přelet ruské střely nad jadernou elektrárnou. Může hrozit až havárie, míní MAAE

Pokud se tato informace potvrdí, byla by to mimořádně závažná záležitost, píše šéf agentury Rafael Grossi v prohlášení.

„Pokud by taková raket zbloudila, mohlo by to mít vážný dopad na fyzickou neporušenost zařízení, potenciálně by to mohlo vést k jaderné havárii,“ sdělil Grossi.

Jihoukrajinská jaderná elektrárna se nachází poblíž města Južnoukrajinsk, přibližně 350 kilometrů jižně od Kyjeva.

Šéf MAAE nesdělil, kdo raketu vystřelil, nicméně Kyjev už dříve obvinil Rusko z vysílání raket přímo nad jaderné elektrárny, poznamenala agentura Reuters.

Ukrajinská státní společnost Enerhoatom podle ní v úterý informovala o přeletu ruských raket v malé výšce nad Záporožskou jadernou elektrárnou.

„Rakety by mohly zasáhnout jedno nebo více jaderných zařízení, a to by hrozilo jadernou a radiační katastrofou po celém světě,“ varoval tehdy šéf Enerhoatomu Petro Kotin. Moskva se k prohlášení Enerhoatomu bezprostředně nevyjádřila.

Střely zasáhly komerční budovu v Záporoží, při úderu zemřel nejméně jeden člověk, uvedly ukrajinské úřady.