náhledy
Kyjev a okolí v noci čelily jednomu z nejmasivnějších ruských útoků za poslední týdny. Rusko udeřilo 28 balistickými a dalšími raketami a 115 drony. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila většinu bezpilotních letounů, nesestřelila však žádnou z raket. Útok si vyžádal nejméně 17 mrtvých a 44 zraněných.
Autor: Reuters
Podle ranní zprávy ukrajinského letectva Rusko zaútočilo čtyřmi protilodními raketami Zirkon, 24 balistickými střelami Iskander a 115 drony.
Autor: AP
Protivzdušná obrana zneškodnila 98 z celkových 115 dronů. O sestřelení raket se letectvo nezmínilo.
Autor: AP
Noční útok si podle dosavadních údajů vyžádal v Kyjevské oblasti a hlavním městě 17 mrtvých a 44 zraněných.
Autor: Reuters
Ukrajina už několik týdnů upozorňuje na kritický nedostatek střel PAC-3 pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot.
Autor: Reuters
Prezident Volodymyr Zelenskyj opět vyzval západní spojence k urychleným dodávkám protibalistických střel.
Autor: AP
Podle Zelenského mohly střely do systémů Patriot zachránit životy lidí, kteří při nočním útoku zahynuli. „Je velmi důležité, aby naši partneři pochopili, že zpoždění jejich dodávek či neochota poskytovat protibalistické systémy vedou přímo k takto strašlivým ztrátám a destrukci,“ napsal Zelenskyj na síti X.
Autor: AP
Podle vojenských analytiků Rusko výrazně zvýšilo používání balistických raket při vzdušných útocích.
Autor: Reuters
Z odhadovaných 200 až 300 balistických raket použitých za celý rok 2024 jich Rusko podle analytiků letos v červenci nasadilo přibližně 126.
Autor: Reuters
Podle výpočtu agentury AFP založeného na oficiálních údajích Ukrajina zneškodnila necelou třetinu těchto balistických raket.
Autor: AP
Zelenskyj minulý týden navštívil Bílý dům, kde žádal o další dodávky střel do systémů Patriot.
Autor: AP
Ukrajinský prezident uvedl, že Donald Trump při soukromé schůzce přislíbil licenci na výrobu střel Patriot.
Autor: AP
O dva dny později však americký prezident Donald Trump podle Zelenského svůj slib zpochybnil.
Autor: AP