Ukrajinci v noci zasáhli ropovod Družba, Rusko na Ukrajinu poslalo 805 dronů

  7:27aktualizováno  7:52
Ukrajina v noci na neděli zasáhla ropovod Družba v ruské Brajnské oblasti, uvedl velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi. Rusové v noci na Ukrajinu zaútočili 805 drony, devíti střelami Iskander-K a čtyřmi balistickými raketami Iskander-M, uvedlo ukrajinské letectvo. Při úderech na Kyjev zemřeli tři lidé včetně ročního miminka, dalších 18 lidí bylo zraněno.
ropovod Družba

ropovod Družba | foto: Profimedia.cz

10 fotografií

Ukrajina v noci na neděli zasáhla ruský ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě země, napsala ráno agentura Reuters. Velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi uvedl na Telegramu, že zařízení strategického významu pro transport ropných produktů z běloruských rafinerií do Ruské federace bylo výrazně poškozeno požárem.

Ruské síly v noci na Ukrajinu zaútočily 805 drony, devíti střelami Iskander-K a čtyřmi balistickými raketami Iskander-M, uvedlo ráno na sociálních sítích ukrajinské letectvo. Podle serveru listu Ukrajinska pravda je to nový rekordní údaj. Obráncům se podle sdělení ukrajinských vzdušných sil podařilo zničit 747 dronů a čtyři střely.

Dronová matka útočí. Rusové přiškrtili poslední bezpečnou silnici do Slovjansku

Sirény se na téměř celé Ukrajině kvůli ruským raketám a dronům rozezněly okolo 1:15 SELČ. Padající trosky ze zničených bezpilotních letounů zapálily střechu čtyř obytných budov v Kyjevě a oheň částečně poničil i další budovy.

Hořelo také v Pečerské čtvrti, kde se nacházejí vládní budovy. Ruské útoky v metropoli zranily 18 lidí, včetně těhotné ženy, a zabily dvě ženy a roční dítě, citoval Reuters starostu Vitalije Klička. Podle šéfa kyjevské vojenské správy Tymura Tkačenka Rusko úmyslně a vědomě útočilo na civilní cíle.

Desítky explozí byly slyšet mimo jiné i ve středoukrajinském Kremenčuku, kde částečně vypadla elektřina, jak uvedl starosta města Vitalij Maleckyj. Ruské útoky ve městě Kryvyj Rih cílily na dopravní a městskou infrastrukturu, uvedl tamější náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. V jihoukrajinské Oděse pak byla poškozena civilní infrastruktura a obytné domy, informoval šéf zdejší oblastní správy Oleh Kiper.

Poté, co Rusko zahájilo letecké údery i na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, vzlétla polská a spojenecká letadla. Pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, uvedlo polské operační velení.

Ukrajina pokračuje v úderech na infrastrukturu

Ukrajinský dronový útok naopak podle Reuters způsobil požár v Ilské rafinerii u Krasnodaru na jihozápadě Ruska, který byl rychle uhašen a který si nevyžádal žádné oběti. Zdejší personál se při zásahu evakuoval do krytů, dodala agentura.

Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, se snaží zničit infrastrukturu, jež je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem jejich útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody.

Například benzín se podle vyjádření Brovdiho, známého také pod přezdívkou Maďar, v Rusku stává ve válce nedostatkovým produktem. Kyjev uvádí, že jeho útoky na území Ruska jsou reakcí na pokračující ruské útoky na Ukrajinu.

Jako za Stalina. Na Krymu teď bez procesů mizí i matky s dětmi, říká aktivista

Ropu z Družby stále odebírají Slováci a Maďaři a jejich vlády v srpnu reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky. V pátek o věci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svým slovenským protějškem Robertem Ficem.

Fico dlouhodobě obhajuje dovoz ruské ropy a plynu na Slovensko, zatímco některé další evropské země včetně Česka se závislosti na dodávkách ruských energií postupně zbavily. K přerušení dodávek ruské ropy vyzval evropské země také šéf Bílého domu Donald Trump.

7. září 2025  7:27,  aktualizováno  7:52

7. září 2025  7:43

7. září 2025

7. září 2025

7. září 2025

7. září 2025

6. září 2025  17:37,  aktualizováno  22:40

6. září 2025  22:24

6. září 2025  20:31

6. září 2025

6. září 2025  19:31

6. září 2025  19:13

