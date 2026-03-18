Šedivá dodávka se na rozježděné polňačce zmítá a naklání, kolem poskakuje parta vojáků s lopatami. Strkají fošny pod přední kolo a tlačí, co se dá, ale auto se ne a ne vymanit z bahna.
Z noci se vyloupne zrzavý velitel, na rtu přilepenou cigaretu. Rozdá pár rozkazů, vojáci dodávku zapřáhnou za džíp a za minutu ji vytáhnou z rigolu. Zabahněné auto se znovu rozjede dopředu a pravým kolem opatrně kopíruje linii seschlého rákosí. Jsou v něm zapíchány výstražné tabulky: Pozor, miny.
Operátor se s interceptorem podle radaru přiblíží k cíli. Pak ho zaměří AI a provede úder. Obyčejný člověk ho najde strašně těžko, je to jen malá šedá tečka na obloze. Kamera dronu s AI to zvládne mnohem rychleji.