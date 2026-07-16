Neničte, co funguje! Stovky Ukrajinců vyšly do ulic kvůli odvolání ministra obrany

Demonstranti v Kyjevě skandovali „Vraťte Fedorova!“ či „Hanba!“. Nespokojení lidé v rukou drželi papírové kartony s nápisy „Kvůli čemu?“, „Neničte to, co funguje“, „Ruce pryč od Fedorova“, napsal portál Ukrajinska pravda, podle kterého se protest uskutečnil nedaleko prezidentské kanceláře.
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Server dodal, že podobné „kartonové protesty“ se odehrály také v Ivano-Frankivsku, Vinnycji, v Lucku, Oděse a ve Lvově.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl obětovat Fedorova kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců.
Zelenskyj také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce. Pořádek má nastolit dosavadní ministr vnitra Ihor Klymenko, který má Fedorova v čele obrany vystřídat. A úkol je o to naléhavější, že ruský prezident Vladimir Putin by po zářijových volbách mohl vyhlásit mobilizaci.
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Pětatřicetiletý Fedorov se těší oblibě a je vnímán jako reformátor ukrajinské armády, zaměřuje se na zavádění nových technologií, aby chránily životy vojáků. Fedorov prosazoval hlavně nasazení dronů, aby řešil nedostatek vojáků, peněz a munice.
Jeho odchod z vlády vyvolává obavy o budoucnost ukrajinských vojáků, kterým se v posledních měsících podařilo zastavit ruský postup na frontě a zvýšit tlak na Moskvu díky útokům na vzdálené cíle v Rusku, napsala agentura AFP.
„Fedorovovým cílem je, aby lidé bojovali méně a drony více. A on to dokázal, ne slovy, ale činy,“ uvedla sedmadvacetiletá demonstrantka Margarita Grečková, která řekla, že pracuje v oboru vojenských technologií.
„Fedorov odhaloval korupci a zpronevěru a začal jednat. Vše udělal správně, tak proč byl odsunut na vedlejší kolej?“ dodala.
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Mnoho demonstrantů přišlo s transparenty proti generálovi Oleksandru Syrskému, jehož konflikt s Fedorovem považují ukrajinská média za důvod ministrova odvolání. „Je to řezník. Vojáci si na něj stěžují, že je při útocích používá jako potravu pro děla,“ prohlásila Grečková na generálovu adresu.
„Doufám, že se nám dnes podaří udržet Fedorova ve funkci ministra obrany,“ řekl třicetiletý podnikatel Roman Vlada, který se domnívá, že „Zelenskyj se bojí efektivních lidí“.