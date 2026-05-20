Matka zesnulých dívek Teťjana seděla poblíž rakví jako jediná přeživší z celé rodiny. Otec Jevhen padl před třemi lety na frontě, obě dcery zemřely poté, co je ruská raketa uvěznila pod troskami budovy.
Rozloučit se přišly desítky dětí. Vázy podél rakví přetékaly květinami a další kytice ležely všude na zemi. Plakali dospělí i děti. Mezi truchlícími hosty stálo i několik Jevhenových spolubojovníků.
Před válkou byl Jevhen známý jako proslulý kuchař, rybář a kutil. Když Rusko v únoru 2022 zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu, narukoval. Padl 7. dubna 2023 poblíž vesnice Dibrova ve východoukrajinské Luhanské oblasti.
Mezi těmi, kteří přišli uctít památku dívek, byl i Dmytro Koval. Učil Viru na umělecké škole v Kyjevě malovat a kreslit. „Když se škola dozvěděla o její smrti, byl to obrovský šok. Když smrt zasáhne ty, které jste ještě včera viděli a znali, je to vždy velmi těžké. Nesmíme žít v iluzích, v prázdných snech, v naději na nějaká jednání, protože naši sousedé nemají zájem o mír,“ popisuje.
Nyní čelí Teťjana novému druhu smutku – už není manželkou ani matkou, říká rodinná přítelkyně Teťjana Osipová.
„Je nepřirozené, když rodiče pohřbívají své děti,“ řekl přítomným kněz Efrem Chomjak, který obřad vedl. „Tento pohřeb, tento smutek, tato tragédie se netýká jen vaší rodiny. Patří celé Ukrajině.“
Válka trvá už pátým rokem. A každým dnem se stává smrtelnější, varovala v úterý představitelka OSN Kajoko Gotohová při jednání Rady bezpečnosti o situaci na Ukrajině. „Jen za poslední týden jsme byli svědky jednoho z největších leteckých bombardování Ukrajiny od začátku ruské invaze v únoru 2022,“ uvedla.
Mezi 13. a 14. květnem Rusko vyslalo více než 1 500 dronů a desítky raket namířených na města po celé Ukrajině, upozorňuje zpráva OSN. „Tyto rozsáhlé útoky pokračují každý den,“ pokračovala Gotohová a dodala, že jen za minulý měsíc bylo zabito nejméně 238 civilistů a 1 404 dalších utrpělo zranění.
Navzdory nebezpečí se OSN spolu s dalšími partnery snaží poskytnout pomoc v ukrajinských oblastech, kde je to možné. Potřeby však stále rostou a na plán ve výši 2,3 miliard dolarů pro Ukrajinu (přibližně 48,1 miliard korun) bylo dosud vyčleněno přibližně 845 milionů dolarů (17,66 miliard korun).
Během zasedání ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja varoval pobaltské státy, že jejich členství v NATO je neochrání před ruskými odvetnými útoky, pokud by z jejich území Ukrajina vypouštěla vojenské drony. Podle agentury Reuters tvrdil, že Moskva má informace o tom, že Ukrajina plánuje vyslat drony z Lotyšska a dalších pobaltských států.
Lotyšská velvyslankyně Sanita Pavlutová-Deslandesová takové výroky okamžitě odmítla jako čirou fikci. Ukrajinský velvyslanec Andrij Melnyk rovněž odmítl ruská tvrzení, označil je za pohádky a prohlásil, že ruské útoky na ukrajinské civilisty učinily z první poloviny května jedno z nejkrvavějších období od začátku ruské invaze.
Zástupkyně amerického velvyslance při OSN Tammy Bruceová varovala, že OSN „není místem pro vyhrožování členům Rady“, a uvedla, že Spojené státy budou plnit všechny své závazky v rámci NATO.
Rumunská stíhačka NATO v úterý sestřelila nad Estonskem dron, který vnikl do vzdušného prostoru pobaltské země. Dron nejspíš patřil Ukrajině a mířil na cíle v Rusku. Letecký poplach vyvolal bezpilotní letoun také v sousedním Lotyšsku. Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře.
Počínaje březnem se odehrálo několik incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska, Lotyšska, Litvy a Estonska, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem. V Lotyšsku minulý týden padla vláda kvůli způsobu, jakým tyto případy řešila.
Rusko vpádem svých vojsk na Ukrajinu před více než čtyřmi lety rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Vzhledem k obavám z ruské invaze NATO posílilo obranu spojenců na východním křídle Aliance.