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Kyjev instaluje u zastávek MHD betonové kryty. Až teď? nechápou Ukrajinci

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  16:03
V Kyjevě začali na zastávkách veřejné dopravy instalovat mobilní protiletecké...

V Kyjevě začali na zastávkách veřejné dopravy instalovat mobilní protiletecké betonové kryty. (16. října 2026) | foto: Profimedia.cz

V Kyjevě začali na zastávkách veřejné dopravy instalovat mobilní protiletecké...
V Kyjevě začali na zastávkách veřejné dopravy instalovat mobilní protiletecké...
V Kyjevě začali na zastávkách veřejné dopravy instalovat mobilní protiletecké...
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Kyjev začal na zastávkách veřejné dopravy instalovat mobilní protiletecké betonové kryty. Ukrajinské hlavní město v posledních týdnech čelí intenzivnějším ruským úderům. Sirény varující před nálety znějí téměř nepřetržitě, někteří lidé však kritizují tempo, s jakým jsou kryty rozmísťovány.

Rusko se pokusilo zkraje invaze Kyjeva zmocnit, ale po tuhém ukrajinském odporu se ze severu země po několika týdnech stáhlo, a metropole tak byla ušetřena osudu frontových měst zcela zdevastovaných ruským dobýváním. Kyjev ovšem po celou dobu čelí vzdušným útokům, které Rusové v poslední době ještě zintenzivnili, když začali používat i hůře zachytitelné drony s proudovým pohonem.

Ruská armáda v posledních týdnech útočí na Kyjev ve dne i v noci a zasáhla obytné čtvrti, čerpací stanice, školy, železniční i komunikační infrastrukturu a také důležité mosty přes řeku Dněpr.

Zelenskyj tepe Kyjev za přípravy na zimu, Kličko mluví o mocenském boji

Úřady se mezitím rozhodly instalovat protiletecké kryty u zastávek veřejné dopravy. K podobnému kroku přistoupila už dříve další ukrajinská města, například často ostřelovaný Charkov začal instalovat kryty u zastávek v roce 2022.

V Kyjevě nyní instalovali první takový úkryt. Jeho pořízení a instalaci financovali dárci na základě výzvy starosty Vitalije Klička, uvádějí webové stránky metropole s odkazem na dopravní podnik Kyjivpastrans. Ten podle sdělení plánuje v blízké budoucnosti pořídit dalších čtrnáct mobilních protileteckých krytů, které poskytují sezení pro deset lidí a místo pro vozíčkáře.

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Plány kvůli tempu zavádění vyvolaly kritiku mezi uživateli sociálních sítí i mezi veřejně známými osobnostmi.

„První mobilní kryt v pátém roce války. Vejde se do něj deset lidí. Bravo, nemám slov,“ napsal na Facebooku jeden z uživatelů Ivan Tychenko. „Zatím je (kryt) jen na jednom místě... Na jiných zastávkách je asi lepší na autobus nečekat, protože tímto tempem začnou ten druhý stavět za dalších pět let,“ uvedl na sociálních sítích poslanec Jaroslav Jurčyšyn.

Kyjev natahuje na mosty protidronové sítě, očekává masivní ruský úder

Kyjevský starosta Kličko minulý týden řekl, že zesílené ruské útoky v poslední době dostaly metropoli před nadcházející zimou do situace, kdy jde o přežití. Mezi starostou a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mezitím roste napětí a hlava státu Klička kritizovala za to, jak město připravil na zimu. Kličko kritiku odmítl se slovy, že „hledání obětních beránků lidi nezahřeje“.

Metropole se podle něj na zimu připravuje budováním záložních systémů vytápění, vytvářením zásob paliva, potravin a pitné vody. „Bez ohledu na to, jak dobře se připravíme, pokud nebude fungovat protivzdušná obrana, můžeme se ocitnout ve špatném scénáři,“ prohlásil Kličko.

Válka na Ukrajině

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