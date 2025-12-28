Ukrajinci mají po ruských útocích opět elektřinu, v nouzi se ocitl milion domácností

  13:19
Ukrajinská elektrárenská společnost DTEK v neděli oznámila obnovení dodávek elektřiny v téměř 748 tisících domácnostech v Kyjevě a 347 tisících domácnostech v okolí. Kvůli sobotním ruským vzdušným útokům se s nouzovými odstávkami potýkalo přes milion odběratelů. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se jeho vojska zmocnila šesti obcí na východě Ukrajiny.
Následky ruského útoku na Kyjev (27. prosince 2025)

Následky ruského útoku na Kyjev (27. prosince 2025) | foto: Reuters

DTEK uvedla, že spotřebitelé na pravém břehu Dněpru v Kyjevě se vrátili k plánovaným výpadkům elektřiny, ale že situace zůstává obtížnější na levém břehu, kde stále trvají nouzové odstávky. Rusko v posledních dnech zesílilo rozsáhlé útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ruské útoky, které v sobotu zasáhly také obytné budovy, zabily dva lidi a nejméně 32 dalších zranily.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v neděli podle agentury Reuters oznámila zahájení oprav elektrického vedení poblíž ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny poté, co vyjednala lokální příměří. Tým MAAE dohlíží na opravy, které budou trvat několik dní, v rámci snah předejít jaderné havárii v průběhu války na Ukrajině.

Kyjev vyjádření Moskvy o dobytí ukrajinských obcí zatím nekomentoval. Kreml oznámil, že se ruští vojáci zmocnili Myrnohradu, Artemivky, obce Vilne a Rodynske v Doněcké oblasti a Huljapole a Stepnohirsk v Záporožské oblasti. O Myrnohradu a Huljapoli informoval už v sobotu. Rusko pro Myrnohrad používá starý sovětský název Dimitrov.

Ukrajinské letectvo v neděli na Telegramu sdělilo, že Rusko na Ukrajinu v noci zaútočilo 48 drony, přibližně 30 z nich bylo podle něj typu Šáhed. Protivzdušná obrana uvedla, že 30 dronů zneškodnila a zbylých 18 dronů zasáhlo devět míst.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Lidé častěji hrají deskovky sami. Dalším trendem je zkracování her, říká odborník

Majitel obchodu s deskovými hrami HRAS David Odehnal (11. prosince 2025)

Deskové hry zažívají dobré časy. Podle majitele obchodu s deskovkami HRAS Davida Odehnala přišel s covidem přelom a lidé začali mít o hry stále větší zájem. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jaké...

28. prosince 2025

Vémola před zatčením investoval desítky milionů. Zmapovali jsme jeho nákupy realit

Nemovitost Karlose Vémoly na pražském Proseku (28. prosinec 2025)

Ze známého zápasníka MMA Karlose Vémoly, aktuálně zadrženého a obviněného ve vazbě po razii Národní protidrogové centrály, se v posledních měsících stal realitní magnát. V letošním roce nakoupil za...

28. prosince 2025  13:39

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

28. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  13:16

Hrdinové z jižních Čech. Otec se synem v ledové vodě zachránili tonoucí se chlapce

Zachránce tonoucích.Martin Černý se synem Jakubem (druhý a třetí zleva)...

Měla to být původně příjemná vycházka Martina Černého a jeho devětadvacetiletého syna Jakuba u rybníka Aloisov v Praze. Otec ho navštívil v pátek 21. února v hlavním městě, kde jeho syn žije. Nakonec...

28. prosince 2025  13:15

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

Jakub Damek jezdil jako revizor po Olomouci čtyři roky. Teď je vedoucím...

Jako revizor v MHD jezdil Jakub Damek po Olomouci čtyři roky. Výmluv a sprostých nadávek od černých pasažérů slyšel spousty, napadení ale nezažil žádné. Teď je vedoucím přepravní kontroly a hraničním...

28. prosince 2025

Macinka nebyl můj pobočník, řekl Klaus. Nové vládě podle něj bude chybět odvaha

Bývalý český prezident Václav Klaus přichází k Obecnímu domu v Praze, kde se...

Bývalý premiér a prezident Václav Klaus vyjádřil znepokojení nad směřováním nastupující vlády hnutí ANO, SPD a strany Motoristé sobě. Podle něj je jen malá pravděpodobnost, že se česká politika vůči...

28. prosince 2025  12:44

VIDEO: Ruský voják na koni se lekl ukrajinského dronu, zvíře útok přežilo

Ukrajinci ukázali, jak likvidují Rusy na koních

Ukrajinská armáda se pochlubila záběry z dronu, který dostihl ruské vojáky kdesi na zasněžené cestě. Nepřátelé se krajinou přesouvali na koních. A jak video 92. útočné brigády ukázalo, jednoho z nich...

28. prosince 2025  12:32

Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Tragická nehoda vlaku a osobního auta u Mšena. (23. listopadu 2024)

Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová....

28. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:32

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

28. prosince 2025  12:15

Ve Švédsku zahynuli kvůli sněhové bouři dva lidé. Komplikace očekávají i Britové

Švédsko zasypal sníh. Zatímco ve městě Sundbyberg ve stockholmské municipalitě...

V důsledku bouře Johannes, která sužuje Švédsko, Norsko a Finsko, zahynuli dva lidé a desetitisíce domácností zůstaly bez dodávek elektřiny, uvedla agentura AFP. Padesátiletý muž zemřel poté, co na...

28. prosince 2025  11:27

Pes vběhl na slabý led na rybníku a nemohl zpět. Zachránili ho hasiči

Záchrana psa, pod kterým se prolomil led. (28. prosince 2025)

Šťastný konec měl příběh pejska Denise, který se v sobotu po poledni rozhodl proběhnout po ledu zamrzlého rybníku u Habartova na Sokolovsku. Led byl ale slabý a psa, který zůstal daleko od břehu,...

28. prosince 2025  11:21

