Ukrajinci mají po ruských útocích opět elektřinu, v nouzi se ocitl milion domácností

DTEK uvedla, že spotřebitelé na pravém břehu Dněpru v Kyjevě se vrátili k plánovaným výpadkům elektřiny, ale že situace zůstává obtížnější na levém břehu, kde stále trvají nouzové odstávky. Rusko v posledních dnech zesílilo rozsáhlé útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ruské útoky, které v sobotu zasáhly také obytné budovy, zabily dva lidi a nejméně 32 dalších zranily.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v neděli podle agentury Reuters oznámila zahájení oprav elektrického vedení poblíž ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny poté, co vyjednala lokální příměří. Tým MAAE dohlíží na opravy, které budou trvat několik dní, v rámci snah předejít jaderné havárii v průběhu války na Ukrajině.
Kyjev vyjádření Moskvy o dobytí ukrajinských obcí zatím nekomentoval. Kreml oznámil, že se ruští vojáci zmocnili Myrnohradu, Artemivky, obce Vilne a Rodynske v Doněcké oblasti a Huljapole a Stepnohirsk v Záporožské oblasti. O Myrnohradu a Huljapoli informoval už v sobotu. Rusko pro Myrnohrad používá starý sovětský název Dimitrov.
Ukrajinské letectvo v neděli na Telegramu sdělilo, že Rusko na Ukrajinu v noci zaútočilo 48 drony, přibližně 30 z nich bylo podle něj typu Šáhed. Protivzdušná obrana uvedla, že 30 dronů zneškodnila a zbylých 18 dronů zasáhlo devět míst.