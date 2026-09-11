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Ukrajinci zapálili sklad druhého největšího ruského e-shopu, Kyjev čelil náletu

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  7:20
Hasiči pomáhají v bytovém domě, který v noci zasáhl další ruský dronový útok....

Hasiči pomáhají v bytovém domě, který v noci zasáhl další ruský dronový útok. (11. září 2026) | foto: Reuters

Žena s dítětem sedí vedle bytového domu v Kyjevě, který v noci zasáhl další...
Kyjevský bytový dům, který v noci zasáhl dronový útok Ruska. (11. září 2026)
Kyjevští obyvatelé, jejichž bytový dům v noci zasáhl další dronový útok Ruska....
Kyjevští obyvatelé, jejichž bytový dům v noci zasáhl další dronový útok Ruska....
27 fotografií
Úřady v ruské Belgorodské oblasti informují o mrtvých a zraněných po ukrajinských dronových útocích. V ruském Saratově pak útok způsobil požár v logistickém centru internetového prodejce Ozon, oznámila firma, podle níž si úder nevyžádal žádné zraněné. Také ukrajinský Kyjev čelil v noci dronovým náletům.

Jeden muž přišel o život, když dron explodoval v neupřesněném objektu ve městě Novyj Oskol, které leží východně od Belgorodu. Na dalších místech bylo zraněno pět lidí.

Hasiči pomáhají v bytovém domě, který v noci zasáhl další ruský dronový útok. (11. září 2026)
Žena s dítětem sedí vedle bytového domu v Kyjevě, který v noci zasáhl další dronový útok. (10. září 2026)
Kyjevský bytový dům, který v noci zasáhl dronový útok Ruska. (11. září 2026)
Kyjevští obyvatelé, jejichž bytový dům v noci zasáhl další dronový útok Ruska. (11. září 2026)
27 fotografií

Další muž zahynul, když dron zasáhl jeho auto v Šebekinu, vesnici vzdálené pět kilometrů od rusko-ukrajinských hranic. Žena, která v autě cestovala s ním, utrpěla zranění. Belgorodská oblast, která sousedí především s ukrajinskou Charkovskou oblastí, je častým terčem útoků ukrajinských dronů.

Druhý největší ruský internetový prodejce Ozon, který se v posledních týdnech stal terčem ukrajinských útoků opakovaně, na telegramu sdělil, že ze svého logistického centra v Saratově evakuoval zaměstnance a stáhl zboží z regálů. Na místě požáru, který vypukl v důsledku úderu dronu, podle něj zasahují záchranné složky. Firma zároveň upozornila, že v Saratově a okolí pozastavila příjem objednávek od zákazníků i zboží od dodavatelů.

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Ozon na konci roku 2024 oznámil zahájení výstavby nového logistického areálu v Saratově na ploše přes 100 tisíc metrů čtverečních, připomněla ruskojazyčná BBC. Centrum mělo pojmout přes 30 milionů produktů a zpracovávat až 900 tisíc objednávek denně.

Gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin ještě předtím na telegramu uvedl, že útok dronu v Saratově poškodil civilní infrastrukturu, ale nespecifikoval, o jaký objekt šlo. Některé telegramové kanály spekulovaly o možném útoku na tamní rafinerii, tato informace se ale nepotvrdila. Ukrajina útočila na Saratov také v noci na úterý, kdy si útok vyžádal deset zraněných.

Rovněž Ukrajina čelila útoku. V hlavním městě byl vyhlášen druhý stupeň leteckého poplachu a úřady vyzvaly obyvatele, aby se uchýlili do krytů.

V kyjevské Dniprovské čtvrti vypukl v důsledku ruského útoku požár v devítipodlažním obytném domě, informovala kyjevská vojenská správa na telegramu. Podle místních úřadů byli při úderu nejméně dva lidé zraněni.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi zahájené na rozkaz prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022. Součástí bojů jsou časté vzájemné vzdušné údery, které v poslední době zesílily na obou stranách. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale umírají při nich i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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Rusko i Ukrajina v sobotu oznámily, že se v souvislosti s návštěvou amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a následně v Kyjevě po dobu tří dnů zdrží vzdušných útoků na obě hlavní města.

Ruská státní agentura TASS v pondělí před půlnocí potvrdila, že ruské moratorium na útoky na Kyjev skončilo, a ruské síly v noci na úterý útoky na město obnovily. O život při nich tehdy přišli nejméně tři lidé a dalších 25 utrpělo zranění.

8. září 2026

Válka na Ukrajině

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Ukrajinci zapálili sklad druhého největšího ruského e-shopu, Kyjev čelil náletu

Hasiči pomáhají v bytovém domě, který v noci zasáhl další ruský dronový útok....

Úřady v ruské Belgorodské oblasti informují o mrtvých a zraněných po ukrajinských dronových útocích. V ruském Saratově pak útok způsobil požár v logistickém centru internetového prodejce Ozon,...

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