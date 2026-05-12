O útocích na Dnipropetrovskou oblast na východě Ukrajiny informoval šéf vojenské správy tohoto regionu Oleksandr Hanža. „Nepřítel více než dvacetkrát zaútočil na pět okresů v oblasti drony, dělostřelectvem i leteckými bombami,“ napsal na telegramu Hanža.
Agentura AFP uvedla, že v Kyjevě se rozezněly sirény poprvé od pátku minulého týdne. Ukrajina a Rusko souhlasily s klidem zbraní v období od 9. do 11. května, které oznámil americký prezident Donald Trump. Příměří v pondělí skončilo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se od začátku příměří sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Rusko naopak obvinilo z porušování příměří Ukrajinu.
Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko takovou možnost odmítalo.