Rusové v Kyjevě zasáhli velvyslanectví Ázerbájdžánu, prezident Alijev zuří

Ázerbájdžánský prezident Zelenskému přímo řekl, že to není poprvé, co ruské síly zaútočily jak na velvyslanectví, tak na další ázerbájdžásnké objekty na Ukrajině. V srpnu tohoto roku Rusové zasáhli ázerbájdžánskou ropnou firmu v Oděse.
Ruský úder na budovu velvyslanectví, která se nachází vedle raketového závodu Artem, zničil část venkovního oplocení, poškodil několik služebních vozidel, administrativní budovu a také konzulární oddělení.
Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského velvyslance Michaila Jevdokimova a předalo mu formální protestní nótu. Moskva se dosud oficiálně nevyjádřila.
Rusové v noci ze čtvrtka na pátek poslali na Ukrajinu asi 430 dronů a 18 raket. Masivně se zaměřili především na Kyjev, přičemž zemřelo šest lidí. Další tři desítky lidí ruský vzdušný úder podle starosty města Vitalije Klička zranil, a to včetně dětí. V několika výškových budovách následně vypukl požár.
Poškozeny byly také vodovodní, teplárenské a energetické sítě. Prezident Zelenskyj uvedl, že se jednalo o záměrně naplánovaný útok s cílem poškodit civilní infrastrukturu a způsobit co největší újmu na životech Ukrajinců.
Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko
Podle ruského ministerstva obrany Rusové na svém území v noci sestřelili 216 ukrajinských dronů, přičemž jich 66 zlikvidovali. Podle úřadů drony poškodily civilní infrastrukturu a hlášen byl také útok na energetickou infrastrukturu, který protivzdušná obrana odrazila. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.