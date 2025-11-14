Rusové v Kyjevě zasáhli velvyslanectví Ázerbájdžánu, prezident Alijev zuří

Ruský úder na Kyjev v noci zasáhl areál velvyslanectví Ázerbájdžánu a poškodil jeho značnou část. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se obrátil přímo na svůj ukrajinský protějšek Volodymyra Zelenského s tím, že něco podobného se nestalo poprvé. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí předalo protestní nótu ruskému velvyslanci Michailu Jevdokimovi. Moskva mlčí.

Ázerbájdžánský prezident Zelenskému přímo řekl, že to není poprvé, co ruské síly zaútočily jak na velvyslanectví, tak na další ázerbájdžásnké objekty na Ukrajině. V srpnu tohoto roku Rusové zasáhli ázerbájdžánskou ropnou firmu v Oděse.

Ruský úder na budovu velvyslanectví, která se nachází vedle raketového závodu Artem, zničil část venkovního oplocení, poškodil několik služebních vozidel, administrativní budovu a také konzulární oddělení.

Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského velvyslance Michaila Jevdokimova a předalo mu formální protestní nótu. Moskva se dosud oficiálně nevyjádřila.

Rusové v noci ze čtvrtka na pátek poslali na Ukrajinu asi 430 dronů a 18 raket. Masivně se zaměřili především na Kyjev, přičemž zemřelo šest lidí. Další tři desítky lidí ruský vzdušný úder podle starosty města Vitalije Klička zranil, a to včetně dětí. V několika výškových budovách následně vypukl požár.

Poškozeny byly také vodovodní, teplárenské a energetické sítě. Prezident Zelenskyj uvedl, že se jednalo o záměrně naplánovaný útok s cílem poškodit civilní infrastrukturu a způsobit co největší újmu na životech Ukrajinců.

Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko

Podle ruského ministerstva obrany Rusové na svém území v noci sestřelili 216 ukrajinských dronů, přičemž jich 66 zlikvidovali. Podle úřadů drony poškodily civilní infrastrukturu a hlášen byl také útok na energetickou infrastrukturu, který protivzdušná obrana odrazila. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.

Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko

Sledujeme online
Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (14. listopadu 2025)

Rusové v noci poslali na Ukrajinu asi 430 dronů a 18 raket, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Masivně útočili hlavně na Kyjev, počet mrtvých stoupl na šest lidí. V několika výškových...

14. listopadu 2025  6:16,  aktualizováno  16:14

Rusové v Kyjevě zasáhli velvyslanectví Ázerbájdžánu, prezident Alijev zuří

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se v Šuši setkává s účastníky globálního...

Ruský úder na Kyjev v noci zasáhl areál velvyslanectví Ázerbájdžánu a poškodil jeho značnou část. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se obrátil přímo na svůj ukrajinský protějšek Volodymyra...

14. listopadu 2025  16:05

Vinen z extremismu. V Rusku odsoudili majitele LGBT cestovky, ač je rok po smrti

Andrej Kotov u soudu v Moskvě. (2. prosince 2024)

Moskevský soud v pátek posmrtně obvinil majitele cestovní kanceláře Andreje Kotova z extremismu, a to téměř rok poté, co 48letý muž zemřel ve vazbě. Podle verdiktu obvodního soudu se Kotov provinil...

14. listopadu 2025  15:57

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  15:49

Segregace Romů ve školách trvá. Česku hrozí stamilionové pokuty z EU

Každá třída má chytrou tabulí, každý učitel má k dispozici tablet a notebook....

Segregaci romských žáků se na českých školách nedaří řešit. Evropská komise opakovaně Česku ukládá, aby se s nerovnostmi ve vzdělávání vypořádalo. Nad Českem se vznášejí stamilionové pokuty. Resort...

14. listopadu 2025  15:32

RegioJet zrušil slevy na jízdné pro absolventy. Lidé je nevyužívali, říká dopravce

Vlak RegioJet, který pokračuje směrem na Ostravu, přijíždí na pražské Hlavní...

Vlakový dopravce RegioJet přestal nabízet slevy na jízdné pro absolventy vysokých škol a studenty neprezenčního studia, kteří využívali specifické průkazy. Podle dopravce slevu tito cestující příliš...

14. listopadu 2025  15:22

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

14. listopadu 2025  15:13

Přepadení, dej sem zlato! Mladík mířil na seniorku zbraní, vytipoval si ji ve vlaku

Ilustrační snímek

Kroměřížským kriminalistům se podařilo objasnit případ loupežného přepadení ze začátku června. Mladík tehdy sledoval spolucestující seniorku z vlaku a pod pohrůžkou střelnou zbraní ji okradl o...

14. listopadu 2025  14:50

VIDEO: Vzor udržitelné dopravy? Na brazilském ostrově jezdí policisté na buvolech

Policie na amazonském ostrově Marajó hlídkuje na buvolech

Na amazonském ostrově nacházejícím se nedaleko dějiště nynější klimatické konference OSN mají unikát. Nejen jako síla v zemědělství, ale také coby čtyřnohá hlídková vozidla pro místní policejní...

14. listopadu 2025  14:48

Ve skladové hale se prorazil barel s chemikálií, evakuovali desítky lidí

Proražený barel s chemikálií způsobil evakuaci 28 lidí ze skladové haly v Rudné...

V Rudné u Prahy museli evakuovat skladovou halu poté, co tam unikla neznámá chemikálie při manipulaci s barelem. Objekt opustilo 28 lidí. Jeden člověk, který se látky nadýchal, skončil v péči...

14. listopadu 2025  14:33

D1 u Bíteše ochromila série nehod, řidiče zaskočila hustá mlha. Zranění i v autobuse

Série nehod na D1 u Velké Bíteše začala po deváté hodině ráno srážkou dvou...

Dálnici D1 na Vysočině v pátek dopoledne ochromila série nehod. Staly se mezi 155. a 160. kilometrem ve směru na Brno. Srazily se nejprve dva osobní vozy, poté kamion s autobusem, znovu osobní...

14. listopadu 2025  11:07,  aktualizováno  14:06

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu. Jděte si do války, řekl jim

Robert Fico v Popradu (14. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico v pátek přednášel v Popradu o mezinárodních vztazích. Asi tři desítky studentů akci předčasně opustily a cinkaly přitom klíči. Odešli poté, co jim premiér řekl, aby šli...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  14:05

